La izquierda se va de Bolivia; Rodrigo Paz sería el próximo presidente tras conteos rápidos

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, es el nuevo presidente electo de Bolivia , con más del 54% de los votos a su favor durante la segunda vuelta, venciendo a Jorge ‘Tuto’ Quiroga, del partido Alianza LIBRE.

Así, Rodrigo Paz le daría fin a 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia, en donde Evo Morales y el partido Movimiento al Socialismo (MAS) se encargaron del control político.

¿Quién es Rodrigo Paz? nuevo presidente de Bolivia

Se trata de un economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien estuvo en el cargo de 1989 a 1993. Su caso es bastante peculiar, ya que vivió su niñez en diferentes país porque sus padres fueron perseguidos durante gobiernos militares bolivianos.

Paz tiene derechos en relaciones internacionales y lleva más de una década trabajando en el sector público. Ha sido diputado, concejal e incluso alcalde de la ciudad de Tarija entre 2015 y 2020.

Rodrigo ha pasado toda su carrera política como oposición al gobierno de izquierda en Bolivia . Ha exigido segundas vueltas electorales y fue uno de los que aseguró que hubo fraude en el 2019 que benefició a Evo Morales.

Hoy, su triunfo es una de las grandes sorpresas electorales de los años recientes, ya que pasó de los últimos lugares en las encuestas a ser el inesperado presidente electo de Bolivia que supo cómo ganarse al electorado con una modesta campaña.

Elecciones presidenciales en Bolivia

Una vez que se haya definido el conteo de votos, el ganador tomará juramento como nuevo presidente de Bolivia el próximo 8 de noviembre. Con el triunfo de Rodrigo Paz, se dará por concluida una época de izquierda donde el Movimiento al Socialismo llevó al pueblo al hartazgo.

