“Nicolás Maduro tiene los días contados en Venezuela”, aseguró María Corina Machado
Machado calificó de aislado a Maduro, aunque reafirmó la idea de que es parte de una narcotiranía; anuncia que saldrá del poder y Venezuela será libre pronto.
María Corina Machado afirma que Nicolás Maduro tiene “las horas contadas” al frente de Venezuela y que su tiempo en el poder se acabó.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- Señala que Maduro está “absolutamente aislado” y habría deserciones y traiciones dentro de la estructura del régimen.
- Dice que desde el 28 de julio pasado, tras ganar la elección, se inició una nueva fase que pone al régimen en crisis abierta.
- Califica al gobierno como una “narcotiranía” que combina terrorismo de Estado interno y narcoterrorismo externo.
- Asegura que Maduro puede salir negociando o sin negociación, pero que saldrá del poder y Venezuela será libre.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.