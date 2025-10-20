“Nicolás Maduro tiene los días contados en Venezuela”, aseguró María Corina Machado

María Corina Machado afirma que Nicolás Maduro tiene “las horas contadas” al frente de Venezuela y que su tiempo en el poder se acabó.

Señala que Maduro está “absolutamente aislado” y habría deserciones y traiciones dentro de la estructura del régimen.

y habría deserciones y traiciones dentro de la estructura del régimen. Dice que desde el 28 de julio pasado, tras ganar la elección, se inició una nueva fase que pone al régimen en crisis abierta.

que pone al régimen en crisis abierta. Califica al gobierno como una “narcotiranía” que combina terrorismo de Estado interno y narcoterrorismo externo.

que combina terrorismo de Estado interno y narcoterrorismo externo. Asegura que Maduro puede salir negociando o sin negociación, pero que saldrá del poder y Venezuela será libre.

