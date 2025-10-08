Donald Trump pide encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois, por falta de colaboración ante las protestas contra las redadas y no proteger a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales del ICE. El gobernador Pritzker también -publicó el mandatario estadounidense en un mensaje en la red Truth Social.

¿Cuáles son los argumentos de Donald Trump?

De acuerdo con Donald Trump ni Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, ni el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han hecho lo suficiente para proteger a los agentes del ICE en el estado, el cual se le ha apodado como “zona de guerra”.

La petición de Donald Trump se da después de que el martes llegaran a Chicago por lo menos 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas con el objetivo de hacer frente a los manifestantes por las redadas y deportaciones masivas desplegadas como parte de la Operación Midway Blitz.

