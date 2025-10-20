Trump plantea comprar carne para apoyar a Argentina
El presidente de EUA defiende rescate económico a Argentina y plantea compra de carne, pese a críticas internas sobre impacto en su país
Trump minimiza críticas y afirma que el apoyo es necesario porque Argentina “está luchando por su vida”.
- El rescate podría depender del éxito electoral del presidente argentino, Javier Milei.
- Algunos republicanos, como el senador Chuck Grassley, cuestionan el rescate mientras Argentina controla importantes mercados de exportación de EUA.
- Trump considera comprar carne argentina, lo que beneficiaría al país sudamericano y reduciría los precios de carne en EUA.
- El presidente enfatiza que la ayuda no es un beneficio económico para Argentina, sino un apoyo en su difícil situación financiera.
