Trump plantea comprar carne para apoyar a Argentina

El presidente de EUA defiende rescate económico a Argentina y plantea compra de carne, pese a críticas internas sobre impacto en su país

Publicado por: Ximena Ochoa

Trump minimiza críticas y afirma que el apoyo es necesario porque Argentina “está luchando por su vida”.

  • El rescate podría depender del éxito electoral del presidente argentino, Javier Milei.
  • Algunos republicanos, como el senador Chuck Grassley, cuestionan el rescate mientras Argentina controla importantes mercados de exportación de EUA.
  • Trump considera comprar carne argentina, lo que beneficiaría al país sudamericano y reduciría los precios de carne en EUA.
  • El presidente enfatiza que la ayuda no es un beneficio económico para Argentina, sino un apoyo en su difícil situación financiera.

Donald Trump
Estados Unidos
