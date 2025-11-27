Sentencia a Pedro Castillo: Expresidente peruano condenado por intento de Golpe de Estado

Pedro Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el Poder Judicial del Perú este jueves 27 de noviembre. La sentencia recayó sobre el expresidente por el delito de conspiración para cometer rebelión, derivado de su intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022.

Los jueces concluyeron que Castillo coordinó un plan para cerrar el Congreso, gobernar por decreto y reorganizar el sistema de justicia, aunque su intento duró menos de tres horas. Su detención ocurrió el mismo día, cuando buscaba asilo en la Embajada de México. La pena terminará en mayo de 2034, salvo que reciba nuevas condenas por procesos pendientes.

¿Qué ocurrió el 7 de diciembre de 2022?

El día del autogolpe fallido, Castillo anunció en televisión nacional la disolución del Congreso, la convocatoria a un Parlamento constituyente y un gobierno de excepción por decreto. Su mensaje generó un rechazo inmediato de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la mayoría de instituciones democráticas.

El Congreso respondió declarando la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”. Horas después, Castillo fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México. El intento terminó sin apoyo político ni militar.

¿Por qué recibió esta condena?

La Sala Penal determinó que existió una conspiración previa integrada por exministros y asesores cercanos. Según la resolución, Castillo articuló un plan orientado a quebrar el orden constitucional mediante el cierre del Congreso.

Otros delitos investigados, como rebelión consumada o abuso de autoridad, no prosperaron en este proceso. Sin embargo, los jueces destacaron la gravedad institucional del intento de autogolpe.

Apelación y escenarios futuros

La defensa anunció que presentará apelaciones ante instancias superiores y organismos internacionales. El proceso podría llegar al Tribunal Constitucional, aunque la sentencia permanece vigente mientras se revisa.

Castillo sigue recluido en el penal Barbadillo, donde también estuvo preso el expresidente Alberto Fujimori. En paralelo, enfrenta investigaciones por presunta corrupción y organización criminal.

