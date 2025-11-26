Tirotero cerca de la Casa Blanca deja en estado crítico a dos elementos de la Guardia Nacional

Un tiroteo en Washingto DC, muy cerca de la Casa Blanca , ha dejado heridos de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional; destaca que, aunque la Casa Blanca es la residencia oficial del presidente Donald Trump, este se encontraba en Florida, celebrando el Día de Acción de Gracias.

El estado de salud de los dos elementos de la Guardia Nacional es muy grave. El presidente Trump informó que ambos se encuentran en urgencias en hospitales separados.

Donald Trump asegura que el culpable "pagará un precio muy alto"

Tan solo unos minutos después del ataque, Donald Trump compartió un mensaje a través de Truth Social, en el que aseguró que el culpable del tiroteo pagaría un precio muy alto por esto, aunque también detalló que se encuentra gravemente herido y en custodia.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y los respaldó por completo en sus acciones. Por otro lado, también se informó que el FBI participa en las investigaciones del tiroteo.

Despliegan la Guardia Nacional en Washington tras tiroteo

Horas después, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que se enviaron a 500 elementos más de la Guardia Nacional a Washington DC, para reforzar la seguridad luego del tiroteo que ocurrió cerca de las inmediaciones de la Casa Blanca.

Este incidente ha manchado la celebración del Día de Acción de Gracias, ya que, por motivo de la festividad, también se ha complicado la comunicación entre las autoridades . En un principio, el gobernador Patrick Morrisey informó que los elementos habían muerto, pero poco después aclaró que seguían con vida, aunque en estado crítico.

