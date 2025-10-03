¡No es broma! Así será la moneda oficial de EUA con el rostro de Donald Trump

Luego de que se difundiera el rumor de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EUA) está buscando acuñar una moneda oficial con el rostro del presidente Donald Trump , el titular de la dependencia norteamericana, Brandon Beach confirmó la información compartiendo los bocetos con los que se está trabajando.

Fue a través de la plataforma de X, antes conocida como Twitter, que el tesorero norteamericano señaló que las imágenes y borradores que están circulando en redes sociales son reales, además de que mencionó que muy pronto se compartirá más información al respecto.

Trump reacciona a la respuesta de Hamás [VIDEO] Hamás aceptó el Acuerdo de Paz que propuso Donald Trump; el presidente de EUA pidió a Israel frenar los ataques en la Franja de Gaza.

¿Cómo sería la moneda estadounidense con el rostro de Donald Trump?

En los borradores o bocetos de la moneda que se han difundido en las diferentes plataformas de las redes sociales, se puede apreciar al presidente Donald Trump de pie frente a la bandera norteamericana, con el puño levantado y con la palabra “Fight” (pelea) repetida en tres ocasiones.

La otra cuña que se difundió, muestra al presidente de los Estados Unidos parado de perfil al puro estilo de las monedas locales, esto bajo la leyenda de “Liberty” (libertad) y la frase “In God we Trust”, lo cual en español se traduce “Confiamos en Dios”.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

¿Por qué buscan acuñar la moneda de Donald Trump en EUA?

De acuerdo con Brandon Beach, la moneda que se busca crear con el rostro del presidente Trump es por motivos de la conmemoración del 250 aniversario de los Estados Unidos (EUA), el cual se celebrará el próximo 4 de julio del 2026.

La información que ha circulado a través de medios locales de EUA, señalan que la moneda en cuestión tendría el valor de un dólar y sería completamente oficial para su circulación a lo largo y ancho de toda la nación norteamericana.

¿Cuándo saldrá la moneda de Donald Trump?

Si bien es cierto que aún no se cuenta con mayor información respecto a esta nueva moneda, se especula que la misma se pueda comenzar a fabricar a inicios del próximo año con la finalidad de que esté en circulación para el aniversario del país.

Personajes históricos de EUA en monedas oficiales

En caso de que se llegue a aprobar la fabricación de esta moneda con el rostro de Donald Trump , el vigente presidente norteamericano se uniría a los siguientes personajes históricos de los Estados Unidos:

Abraham Lincoln (1 centavo de dólar)

Thomas Jefferson (5 centavos de dólar)

Franklin D. Roosevelt (10 centavos de dólar)

George Washington (25 centavos de dólar)

