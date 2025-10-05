Israel y Hamás preparan negociaciones de paz; Donald Trump confía en que pronto lograrán liberar a rehenes

Estados Unidos presentó una propuesta de paz al conflicto entre Israel y Hamás que ambos han aceptado y comenzarán a negociar el lunes 6 de octubre. El presidente Trump asegura que todo va por buen camino y existe un gran optimismo en que, por fin, puedan ponerle un fin a la guerra.

La liberación de rehenes es un tema fundamental para poder terminar con el conflicto, algo que, según Trump, puede ocurrir durante la semana; el punto clave de la negociación será lograr que Hamás acepte renunciar al poder y desarmarse.

Estados Unidos busca ponerle fin al conflicto de Israel y Hamás

Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la situación actual es “lo más cerca que hemos estado de lograr la liberación de los rehenes”, algo que solo será posible si Israel retrasa sus tropas y detiene los bombardeos al territorio de Palestina.

Por si fuera poco, Trump declaró para CNN que Hamás enfrenta una “aniquilación completa” si se niegan a ceder el poder en Gaza, por lo que usaría esta consigna para avanzar lo más rápido posible con las negociaciones y lograr la liberación de rehenes junto con un alto al fuego en la zona.

Hamás acepta el acuerdo de Estados Unidos

El pasado viernes 3 de octubre se hizo oficial que los altos mandos de Hamás aceptaron la propuesta de paz de los Estados Unidos para lograr la paz en Medio Oriente.

Se trata de un plan de 20 puntos que también busca una reconstrucción humanitaria y política de la región; Israel ya aceptó la iniciativa y la gran duda es la reacción de Hamás ante las propuestas, ya que su abandono de las armas será vital para acelerar el proceso y comenzar la reconstrucción de las zonas dañadas por la guerra, así como el poder llevar ayuda humanitaria a la población afectada.

