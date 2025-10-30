Advierten afectación por cancelar rutas de vuelo a EUA
El gobierno de Estados Unidos canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas y vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Las rutas suspendidas son:
- Aeroméxico entre Ciudad de México, Juárez y San Juan, de Puerto Rico.
- Volaris entre Juárez y Newark, Nueva Jersey.
- Viva Aerobus entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Orlando.
- Aeroméxico entre el AIFA y Houston, y McAllen.