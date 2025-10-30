inklusion.png Sitio accesible
Advierten afectación por cancelar rutas de vuelo a EUA

El gobierno de Estados Unidos canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas y vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Publicado por: Itandehui Cervantes

Las rutas suspendidas son:

  • Aeroméxico entre Ciudad de México, Juárez y San Juan, de Puerto Rico.
  • Volaris entre Juárez y Newark, Nueva Jersey.
  • Viva Aerobus entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Orlando.
  • Aeroméxico entre el AIFA y Houston, y McAllen.
Estados Unidos
