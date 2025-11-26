Los países del mundo donde tratan como reyes a los mexicanos

Para muchas personas el cierre de año es una oportunidad para viajar y compartir con la familia momentos para recordar; Navidad muchos celebran a sus seres queridos y otros más visitan alguna playa para recibir el 2026 con la energía del Sol, pero si en algún momento planeas incluso salir de México aquí te contamos cuáles son los que más nos quieren.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué los países aman a los mexicanos?

De acuerdo con estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los mexicanos se ven como trabajadores, orgullosos, honestos, felices, religiosos y fieles por lo que en muchos países son aceptados con alegría, pero hay regiones en las que más los aman.

Los mexicanos también se definen según este estudio como guerreros, lo que los lleva a animarse a conocer cosas nuevas; adaptable, por lo que se permite conocer cosas nuevas; entusiasta, es decir que le pone pasión y energía al descubrir nuevos sitios y súper fiestero lo que a muchos les agrada.

¿Cuáles son los países que más aman a los mexicanos?

Pero país por país, son varios los que quieren mucho a los mexicanos al viajar por ejemplo:

Con España existe una conexión cultural y lingüística que llegó con la conquista, nos une la historia, las catedrales y nuestras creencias, ya que al igual que los mexicanos los españoles son por tradición católicos. El amor por la música y la buena comida es un factor a destacar que no es para menos.

Otro país que ama profundamente a México y es recíproco, es Japón. Desde nuestro país miran animes, su comida, su tecnología y sus tradiciones; y los japoneses admiran la lucha libre, la comida y el sentido del humor de los mexicanos, por lo que es ideal para visitar.

En Canadá, pasa que muchos mexicanos estudian, trabajan o viajan a Canadá, por lo que existe una percepción muy buena de nosotros, además de admiración por la cultura.

Otro es Argentina, quienes valoran mucho la cultura mexicana, su música, comida y tradiciones. Además los mexicanos adoran los alimentos que consumen los argentinos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.