Trump confirma la muerte de Sarah Beckstrom, integrante de la Guardia Nacional tras tiroteo en Washington

El presidente Donald Trump confirmó, este jueves 27 de noviembre, la lamentable muerte de la agente de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom.

La joven de 20 años, perteneciente a la Guardia Nacional de Estados Unidos (EUA), murió a causa de las heridas sufridas en un violento tiroteo ocurrido el miércoles en Washington, a solo unas cuadras de la Casa Blanca. Te contamos los detalles del caso.

Donald Trump confirma la muerte de la agente de la Guardia Nacional

Durante un mensaje a las fuerzas armadas en el que lamentó la pérdida, el primer mandatario estadunidense describió a Beckstrom como “una persona muy respetada, joven, magnífica… una gran guardia”. “Ella acaba de fallecer; ya no está con nosotros”, dijo.

Our hearts and prayers go out to the family of 20-year-old Sarah Beckstrom of the National Guard — a hero who volunteered to serve DC on Thanksgiving for people she never met and gave the ultimate sacrifice. May she rest in peace. It is now time to avenge her death and secure… pic.twitter.com/g6e0PhhD7Z — Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) November 27, 2025

Las autoridades identificaron también al otro agente herido: Andrew Wolfe, de 24 años, quien permanece hospitalizado en condición crítica.

El sospechoso del ataque fue detenido. Se trata de un hombre de 29 años, de nacionalidad afgana, identificado como Rahmanullah Lakanwal, quien habría viajado a propósito para cometer el tiroteo.

El incidente, que ocurrió en plena capital estadounidense generó conmoción entre los estadunidenses y puso sobre la mesa el debate sobre seguridad, inmigración y el despliegue militar en zonas urbanas.

Así fue el ataque contra agentes de la Guardia Nacional en Washington

El jueves por la mañana, la fiscal de Washington D.C., Jeanine Pirro, confirmó los nombres de los guardias baleados: Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe. Ambos habían prestado juramento en la Guardia Nacional de Virginia Occidental menos de 24 horas antes del ataque.

El tiroteo ocurrió en las inmediaciones de la estación del metro Farragut West, a unas cuadras de la Casa Blanca, una zona considerada de alta seguridad en Washington.

Según las investigaciones preliminares, el agresor actuó de forma deliberada, en lo que las autoridades califican como un “ataque dirigido” contra los agentes. Tras los disparos, fue detenido y se decomisaron varios dispositivos electrónicos en su casa. Por el momento, el FBI investiga el caso como posible acto de terrorismo y busca esclarecer los motivos del ataque.

