Trump vuelve a extender aplicación de aranceles a México: “Nos está yendo muy bien”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este martes una nueva prórroga a los aranceles del 30% que su país había anunciado para las exportaciones mexicanas fuera del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

La medida, que debía entrar en vigor el 1 de noviembre, fue aplazada nuevamente, según las declaraciones del mandatario republicano desde el avión presidencial Air Force One .

Presidente de EUA destacó buena relación con México

Trump explicó que la decisión se debe al “buen momento” que vive la relación comercial con México. “Me gusta la extensión con México, porque nos está yendo muy bien”, afirmó el martes 28 de octubre.

Aunque no ofreció detalles sobre la duración del nuevo aplazamiento ni los sectores involucrados, insistió en que su país obtiene beneficios significativos gracias a los aranceles ya vigentes.

Gobierno de México y Trump coinciden en continuar el diálogo

Conviene recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado el lunes que habría una nueva prórroga tras una conversación telefónica con el mandatario estadounidense.

“Vamos a dar unas semanas más para cerrar el tema que lleva muy avanzado sobre las 54 barreras no arancelarias que están pendientes”, explicó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.

Sheinbaum aseguró que el diálogo con Estados Unidos avanza de forma constructiva y descartó cambios abruptos antes del 1 de noviembre: “Fue una llamada cordial; ambos coincidimos en que íbamos muy bien y nuestros equipos siguen trabajando”.

Las tensiones de EUA con Canadá

Pese a las tarifas del 25% que ya se aplican sobre ciertos productos mexicanos fuera del TMEC —como acero, aluminio y tomate—, las exportaciones a Estados Unidos se mantienen estables.

En septiembre, México exportó bienes por 56 mil 488 millones de dólares, un incremento del 13.8% respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con datos del INEGI.

Sin embargo, la tensión comercial no se limita a la relación bilateral. La semana pasada, Trump suspendió temporalmente las conversaciones con Canadá tras un video difundido en Ontario que mostraba al expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles.

El republicano calificó el material de “fraudulento”, generando incertidumbre entre los socios del TMEC; no obstante, el gobierno mexicano minimizó el incidente: “Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México, vamos muy adelantados”, aseguró.

¿Por qué implementó aranceles Donald Trump?

Trump reiteró que los aranceles son una medida de “seguridad nacional” y presumió que las tarifas están impulsando el regreso de empresas automotrices a territorio estadounidense.

“Perdimos el 57% de nuestra fabricación de automóviles durante décadas. Ahora todo está volviendo gracias a los aranceles”, sostuvo.

