Huracán Melissa arrasa el Caribe; razones por las que meteorólogos la llaman “la tormenta del siglo”: VIDEOS

Tras su entrada a Jamaica convertido en un huracán de categoría 5, Melissa provocó la mayor devastación en la historia de la isla caribeña. De acuerdo con las autoridades, Melissa es el huracán más fuerte que haya azotado Jamaica desde que se comenzaron a crear registros hace 174 años.

A su paso por Jamaica, el huracán Melissa ocasionó carreteras destruidas, comunidades aisladas y hospitales colapsados. Al menos unas 6,000 personas están protegidas en casi 400 refugios. Tras el paso de Melissa, la isla fue declarada zona de desastre y ya espera el apoyo de la comunidad internacional.

Captan cómo se ve el ojo del huracán monstruo Melissa [VIDEO] El huracán Melissa es categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson y ha causado desastre en el Caribe y recientemente se difunfieron videos de cómo se ve por dentro.

Imágenes de la devastación de Cuba y Haití por el huracán Melissa

El peligroso fenómeno atmosférico categoría 3 tocó tierra en Cuba cerca de la provincia de Santiago de Cuba, donde provocó intensas lluvias fuertes vientos y marejadas. El gobierno cubano declaró estado de alerta en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Mientras que, en Haití ocasionó inundaciones severas que provocaron que varias casa se derribaran por completo atrapando a familias enteras, lo que le costó la vida a al menos 20 personas.

🇯🇲TRAGEDIA EN JAMAICA



El huracán Melissa tocó tierra este 28Oct como categoría 5, el más fuerte en la historia del país, con vientos de casi 300 km/h, dejando inundaciones, apagones masivos y graves daños en varias regiones.



Autoridades reportan víctimas y miles de desplazados. pic.twitter.com/T0Kbw3fSvo — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) October 28, 2025

Las características del huracán Melissa que lo convierten en la tormenta del siglo

De acuerdo con la experta meteoróloga Jessica Delgado, el huracán Meli ssa cunta con características que lo convirtieron en la tormenta del siglo y la más devastadora que ha tocado tierra en la cuenca del Atlántico.

Se trata del huracán más intenso en la historia con vientos de 297 km/h en la Cuenca del Atlántico

El segundo más intenso con una presión mínima inferior a 900 milibares.

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

Crece la cantidad de muertos por el huracán Melissa

Este 29 de octubre, el huracán Melissa se degradó finalmente a categoría 1; sin embargo, a su paso por el Caribe sembró muerte y destrucción. Hasta el momento, la cantidad de fallecidos por causa de los efectos del huracán son los siguientes:

Número de muertos por el huracán Melissa hasta el 29 de octubre: 49

Muertos en Haití: 40

Jamaica: 8

República Dominicana: 1

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

Hasta el miércoles 29 de octubre, 11 personas más están desaparecidas.

