Trump pide a Israel detener “inmediatamente” los bombardeos en Gaza; siguen negociaciones con Hamás

Aunque en un primer momento, el presidente Donald Trump únicamente publicó en Truth Social el acuerdo de Hamás con su propuesta de paz para Gaza, luego ofreció otro mensaje donde pidió a Israel frenar los bombardeos en la zona para agilizar la entrega de rehenes.

En el mensaje, el mandatario afirma que el grupo acepta el intercambio de rehenes y solicita la negociación inmediata de otros puntos de la hoja de ruta del plan estadounidense.

En un segundo texto, Trump aseguró que, según la declaración de Hamás, el grupo estaría listo para avanzar hacia una paz duradera, por lo que pidió a Israel apoyar para solucionar el conflicto.

“Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo”, se pudo leer.

Además, el presidente indicó que ya se están negociando los detalles pendientes y subrayó que el acuerdo no se limita a Gaza, sino que busca contribuir a la “tan ansiada paz en Oriente Medio ”, enfatizando la necesidad de cooperación y alto al fuego para lograr estabilidad regional.

Hamás acepta el plan de paz de Trump

El movimiento islamista palestino Hamás anunció este viernes 3 de octubre su disposición a liberar a todos los rehenes que mantiene en Gaza en el marco del plan de cese al fuego.

La organización señaló que la entrega de los rehenes , tanto vivos como restos mortales, se realizaría “siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio”.

Hamás aclaró que, aunque acepta el intercambio, aún quedan puntos por discutir y que la propuesta estadounidense requiere negociaciones adicionales, ya que consideran el documento “impreciso”.

El grupo aseguró que tomó la decisión tras un estudio exhaustivo con el objetivo de lograr el cese de hostilidades y está listo para iniciar negociaciones inmediatas a través de sus representantes.

Además, Hamás reafirmó su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino independiente, con base en el consenso nacional y el apoyo árabe e islámico, vinculando la propuesta a una postura nacional integral, así como a las leyes y resoluciones internacionales pertinentes.

No obstante, el comunicado no menciona el desarme de la milicia, un punto clave del plan de Trump.

¿En qué consiste el plan de paz en la Franja de Gaza?

El plan —de unos 20 puntos— fue presentado días atrás junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu . Israel ya respaldó la propuesta, pero Hamás no había manifestado públicamente su aceptación completa hasta la tarde de este viernes.

El documento de Trump propone, entre otros puntos, un alto al fuego inmediato, el intercambio total de rehenes (vivos y cuerpos de fallecidos) por prisioneros palestinos, una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza y la formación de un gobierno de transición para la Franja bajo supervisión internacional (con participación de EUA y el exprimer ministro británico Tony Blair).

El plan también exige que Hamás se desarme, una condición que ha sido fuertemente rechazada por el grupo y que incluso viene en la carta que compartió el mandatario estadounidense.

