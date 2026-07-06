Los cinco autos Mazda más económicos disponibles en México en 2026

Comprar un auto nuevo suele empezar por una pregunta sencilla: cuánto cuesta realmente llevarlo a casa. Aunque el diseño y el equipamiento importan, para muchas personas el precio de entrada es el primer filtro antes de comparar versiones, seguros o mensualidades, y Mazda tiene diversas opciones.

En México, la marca tiene una gama 2026 con autos compactos y SUV. Según su lista oficial, los cinco modelos más económicos van de $301,900 a $451,900 pesos.

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¿Cuál es el Mazda más barato en México en 2026?

De acuerdo con el sitio oficial de Mazda México, el modelo más económico de la marca es el Mazda2 Sedán, con precio desde $301,900 pesos.

Además, el Mazda2 Sedán tiene varias versiones, por lo que el precio puede subir según el nivel de equipamiento elegido:

Mazda2 Sedán i: desde $301,900 pesos

desde $301,900 pesos Mazda2 Sedán i Sport: desde $331,900 pesos

desde $331,900 pesos Mazda2 Sedán i Grand Touring: desde $371,900 pesos

desde $371,900 pesos Mazda2 Sedán Signature: desde $398,900 pesos

Los cinco Mazda más económicos en México en 2026

De menor a mayor precio, estos son los cinco modelos Mazda más accesibles en México. Los datos de rendimiento corresponden a cifras oficiales de ficha técnica y pueden cambiar según versión, transmisión, condiciones de manejo y uso real del vehículo.

1. Mazda2 Sedán 2026: desde $301,900 pesos Tiene motor 1.5L SKYACTIV-G de 109 hp. Su rendimiento combinado oficial es de hasta 20.2 km/l en transmisión automática.

desde Tiene motor de 109 hp. Su rendimiento combinado oficial es de hasta en transmisión automática. 2. Mazda2 Hatchback 2026: desde $331,900 pesos También cuenta con motor 1.5L SKYACTIV-G de 109 hp. Al igual que el sedán, puede alcanzar un rendimiento combinado oficial de hasta 20.2 km/l .

desde También cuenta con motor de 109 hp. Al igual que el sedán, puede alcanzar un rendimiento combinado oficial de hasta . 3. Mazda3 Sedán 2026: desde $403,900 pesos Su versión de entrada integra motor 2.5L SKYACTIV-G de 186 hp. Su rendimiento combinado oficial llega hasta 15.3 km/l en transmisión automática.

desde Su versión de entrada integra motor de 186 hp. Su rendimiento combinado oficial llega hasta en transmisión automática. 4. Mazda CX-3 2026: desde $403,900 pesos Esta SUV compacta ofrece motor 2.0L SKYACTIV-G de 148 hp. En su versión i, el rendimiento combinado oficial es de 17.1 km/l .

desde Esta SUV compacta ofrece motor de 148 hp. En su versión i, el rendimiento combinado oficial es de . 5. Mazda CX-30 2026: desde $451,900 pesosEs la opción más alta de este listado y cuenta con motor 2.5L SKYACTIV-G de 186 hp. Su rendimiento combinado oficial es de 15.6 km/l.

En esta lista hay un empate importante: el Mazda3 Sedán y la Mazda CX-3 arrancan desde $403,900 pesos. La diferencia está en el tipo de carrocería, ya que el primero es un sedán compacto, mientras que la CX-3 entra en el segmento de SUV pequeñas.

¿Qué dato ayuda a comparar mejor estos autos?

Mazda usa tecnología SKYACTIV, enfocada en mejorar el rendimiento y el desempeño sin perder respuesta de manejo. Según la marca, esta tecnología integra motor, transmisión, chasis y carrocería para buscar un manejo más eficiente y estable.

También cuenta con sistemas como G-Vectoring Control, que ajusta la entrega de torque según los movimientos del volante para mejorar la estabilidad, y i-ACTIVSENSE, un conjunto de asistencias que usa cámaras y sensores para advertir posibles riesgos en el camino. Estas tecnologías no siempre están disponibles en todas las versiones, por lo que es importante revisar el equipamiento antes de comprar.

Como dato adicional de seguridad, el Insurance Institute for Highway Safety incluyó al Mazda3 Sedán 2025-2026 y a Mazda CX-30 2025-2026 dentro de sus modelos con reconocimiento Top Safety Pick+, una referencia internacional usada para evaluar desempeño en pruebas de seguridad.

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