Cinco opciones de autos hatchback disponibles en México

Los autos hatchback son algunos de los más populares entre los entusiastas mexicanos, y sin duda, mucho se debe a sus diseños divertidos y juveniles.

Si estás contemplando comprar un auto de este tipo, aquí te contamos de cinco opciones diferentes, de distintas marcas, que destacan por sus atractivos diseños.

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Mazda 3 Hatchback

Se trata de un referente del segmento, pues ofrece una experiencia destacada, sin tratarse de un vehículo premium.

Ofrece un motor 2.5 litros muy confiable, además que cuenta con versiones turbo para un manejo más deportivo.

Mazda 3 Mazda 3 HB. (Mazda de México)

Suzuki Swift

Se trata de un referente del sector que destaca por un manejo cómodo y contar con tecnología de apoyo al conductor y sus acompañantes.

Este vehículo cuenta con versiones semi-híbridas que ayudan al ahorro de combustible y a reducir ligeramente las emisiones contaminantes.

Swift Suzuki Swift (Suzuki)

Kia K3 Hatchback

Este modelo llegó como reemplazo del Kia Río, un consentido de la marca coreana, y desde que llegó, ha destacado por un diseño disruptivo y moderno.

A comparación de su predecesor, creció su cajuela, mientras que también ofrece más comodidad para los pasajeros de la segunda fila de asientos.

Kia Kia K3 HB (Kia)

Seat Ibiza

Un hatchback clásico, pero que destaca por su apariencia juvenil y destaca por un interior sumamente cómodo y llamativo.

Su exterior también luce muy atractivo, lo que lo ha convertido en uno de los grandes favoritos de los mexicanos.

Ibiza Seat Ibiza. (Seat)

Chevrolet Aveo Hatchback

Chevrolet rediseñó por completo este icónico modelo y entregó una versión de sedán tradicional y otra hatchback.

Destaca por un buen equipo de seguridad y un precio relativamente bajo, en comparación de otros modelos. Además, su nuevo aspecto exterior lo coloca como un modelo sumamente atractivo.

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