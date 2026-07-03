Esta es la razón por la que los seguros de auto subieron hasta un 20% en México en 2026

En 2026, algunos automovilistas podrían encontrarse con una sorpresa al momento de cotizar o renovar el seguro de su vehículo. Y es que de acuerdo con especialistas del sector, se estima que ciertas pólizas podrían aumentar hasta un 20%, aunque el ajuste no sería igual para todas las aseguradoras.

Detrás de este posible incremento no está un aumento en los accidentes o la inflación, sino un cambio fiscal incorporado a la Ley de Ingresos de la Federación. La modificación alteró el tratamiento del IVA para determinadas operaciones de las compañías de seguros, lo que podría incrementar sus costos de operación y reflejarse en el precio de algunas coberturas.

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¿Qué cambió en la Ley de Ingresos?

La Ley de Ingresos de la Federación para 2026 modificó el tratamiento fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en determinadas operaciones realizadas por las compañías de seguros.

En términos prácticos, cuando una aseguradora cubre gastos derivados de un siniestro, como la reparación de un automóvil, la compra de refacciones o la reposición de un vehículo en los casos previstos por la póliza, ese IVA dejó de poder acreditarse como ocurría anteriormente.

Esto implica que esas operaciones pueden representar un mayor costo fiscal para las aseguradoras.

El aumento no será para todos. Pese a lo anterior, cada aseguradora determinará el costo final para sus clientes. (Getty Images)

¿Por qué este cambio podría hacer más caros los seguros en México?

Al incrementarse los costos de operación, algunas aseguradoras podrían trasladar parte de ese impacto al precio de sus productos.

De acuerdo con especialistas del sector, entre ellos la plataforma Rastreator México, este escenario podría reflejarse en aumentos de entre 10% y 20% en determinadas pólizas de seguro de automóvil durante 2026.

Además del precio de contratación o renovación, algunas compañías también podrían realizar ajustes en conceptos como los deducibles, las condiciones de ciertas coberturas o los montos asegurados, dependiendo de la estrategia comercial que adopte cada una.

¿Todos los automovilistas pagarán más por su seguro?

Pese a lo anterior, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha señalado que no puede hablarse de un aumento generalizado para todo el mercado.

El organismo explicó que cada aseguradora evaluará el efecto de la reforma fiscal y decidirá si absorbe parte del costo o lo refleja en el precio de sus pólizas. Por ello, el ajuste puede variar entre compañías e incluso entre distintos tipos de cobertura.

En consecuencia, dos conductores con vehículos similares podrían recibir cotizaciones diferentes al renovar su seguro, dependiendo de la aseguradora elegida.

Un cambio que llega cuando pocos autos están asegurados

El posible incremento ocurre en un contexto en el que el aseguramiento vehicular sigue siendo bajo en México. De acuerdo con especialistas del sector, únicamente tres de cada diez vehículos particulares cuentan actualmente con una póliza de seguro.

Ante este panorama, comparar opciones antes de contratar o renovar una cobertura cobra mayor importancia. Revisar precios, deducibles, asistencias y alcances de cada póliza puede ayudar a encontrar una alternativa que se adapte tanto a las necesidades del conductor como a su presupuesto.

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