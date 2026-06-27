Los cinco autos Nissan más baratos que puedes comprar en México en 2026

La marca Nissan mantiene opciones de autos nuevos con costos de salida bajos en México, destacando el subcompacto March con un precio de venta especial desde 245 mil 900 pesos.

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¿Cuáles son los cinco autos de Nissan con el precio de lista más bajo en México?

Nissan abastece el mercado mexicano con vehículos de tracción delantera que priorizan la movilidad urbana. Las agencias oficiales de la marca muestran los precios vigentes de sus modelos básicos:

Nissan March Sense TM: se posiciona como el hatchback más accesible con una cotización base de 245 mil 900 pesos.

se posiciona como el hatchback más accesible con una cotización base de 245 mil 900 pesos. Nissan March Advance TM: establece su precio de salida de inventario a partir de los 273 mil 900 pesos.

establece su precio de salida de inventario a partir de los 273 mil 900 pesos. Nissan V-Drive MT: este modelo sedán enfocado al transporte público y privado arranca en los 304 mil 900 pesos.

este modelo sedán enfocado al transporte público y privado arranca en los 304 mil 900 pesos. Nissan Versa Sense TM: el vehículo de tres volúmenes con mayor demanda sitúa su costo inicial en los 316 mil 990 pesos.

el vehículo de tres volúmenes con mayor demanda sitúa su costo inicial en los 316 mil 990 pesos. Nissan Magnite Advance MT: el crossover compacto se vende a partir de los 334 mil 900 pesos.

¿Qué similitudes y diferencias presentan las versiones del Nissan March?

Las dos variantes de este hatchback compacto comparten la misma plataforma motriz y los elementos de seguridad de fábrica. El motor de cuatro cilindros se acopla a una transmisión manual de cinco velocidades en ambas opciones. El paquete de protección idéntico incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado (EBD), asistente de frenado (BA), control dinámico vehicular (VDC) y control de tracción (TCS).

Las características particulares se dividen de forma marcada entre cada nivel de equipamiento:

Nissan March Sense TM: incorpora un sistema de audio básico con conexiones AM/FM, entrada auxiliar y enlace Bluetooth con mandos en el volante, además de aire acondicionado manual y rines de acero con tapón.

incorpora un sistema de audio básico con conexiones AM/FM, entrada auxiliar y enlace Bluetooth con mandos en el volante, además de aire acondicionado manual y rines de acero con tapón. Nissan March Advance TM: añade una pantalla táctil de 6.75 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, botón de encendido con llave inteligente, rines de aluminio de 15 pulgadas, cristales eléctricos y sensores de presión de llantas.

¿Cuál es el impacto de la manufactura nacional en los componentes de repuesto de Nissan?

La capacidad de producción de los complejos industriales ubicados en el estado de Aguascalientes supera las 2 mil unidades diarias, lo que garantiza el abasto de piezas originales. Las pick-ups de la serie NP300 y Frontier comparten líneas de armado con los sedanes compactos de la compañía, agilizando la logística de distribución hacia los talleres mecánicos. La alta disponibilidad de refacciones de Nissan frena los costos de mantenimiento preventivo frente a las unidades importadas de otras regiones geográficas.

Las estadísticas del sector comercio confirman que el modelo Versa mantiene el primer lugar en volumen de ventas dentro del territorio nacional. La infraestructura técnica de soporte mecánico opera bajo las normas de calidad establecidas por la firma japonesa para el continente americano.

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