¿Cuánto cuesta tener un auto al mes en México en 2026? La cuenta que todos los conductores deben hacer y muchos desconocen

Comprar un automóvil suele ser una de las decisiones financieras más importantes para muchas familias. Sin embargo, el precio del vehículo es solo el inicio, ya que mantenerlo en circulación implica una serie de gastos que pueden impactar el presupuesto mes con mes.

Pese a lo anterior, no existe un costo fijo para tener un auto en México, pues todo depende del modelo, la antigüedad, el uso que se le dé, la ciudad donde circula y hasta del tipo de seguro contratado. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 muestra que el transporte y las comunicaciones representan el 19.5% del gasto corriente monetario de los hogares mexicanos, lo que da una idea del peso que este rubro tiene en las finanzas familiares.

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¿Qué gastos debes considerar para calcular el costo de un auto?

Mantener un vehículo en buen estado implica cubrir varios gastos que, aunque algunos no se pagan cada mes, sí representan un desembolso constante a lo largo del año.

Entre los principales conceptos que debes considerar se encuentran:

Gasolina

Seguro de auto

Servicios de mantenimiento preventivo

Cambios de aceite, filtros y otras refacciones

Tenencia o refrendo, según el estado

Verificación vehicular, donde sea obligatoria

Casetas y estacionamientos

Lavado y cuidado del vehículo

Especialistas en finanzas personales recomiendan distribuir estos gastos a lo largo de los 12 meses para conocer cuánto cuesta realmente mantener un automóvil y evitar que pagos anuales afecten de golpe el presupuesto.

¿Cuánto cuesta tener un auto al mes en México?

A pesar de que no existe un gasto exacto en el mantenimiento de un coche, existen cifras promedio que pueden ayudar a una persona a determinar cuánto puede gastar.

Como referencia, un análisis publicado por Renault México estima que mantener un automóvil puede costar entre 3 mil 300 y 9 mil 400 pesos al mes, considerando combustible, seguro, mantenimiento, verificaciones, tenencia, peajes y otros gastos habituales. Por su parte, BBVA México calcula que estos desembolsos pueden representar entre 50 mil y 80 mil pesos al año, sin tomar en cuenta reparaciones inesperadas.

Mantener un coche también implica llevarlo a revisión. Después de la gasolina y el seguro de coche, las reparaciones es el tercer principal gasto al mantener un coche en México.

¿Qué gasto pesa más en el presupuesto del mantenimiento de un auto?

El combustible suele representar el desembolso más importante para la mayoría de los conductores. De acuerdo con estimaciones del sector automotriz, un vehículo de uso cotidiano puede destinar entre 2 mil y 5 mil pesos mensuales únicamente en gasolina, dependiendo del rendimiento del motor, el tráfico y la distancia recorrida.

Después aparece el seguro de auto, cuyo costo cambia según la cobertura, el modelo del vehículo, la edad del conductor y la entidad donde circula. A esto se suman los servicios de mantenimiento, que ayudan a prevenir averías mayores y cuyo precio aumenta conforme el automóvil acumula años y kilometraje.

El mantenimiento también influye en el costo real del vehículo

Además del desgaste natural, un automóvil requiere servicios periódicos para conservar su funcionamiento y seguridad:

Cambios de aceite

Filtros

Revisión de frenos

Suspensión y llantas

Posponer estos servicios para ahorrar dinero puede terminar siendo más costoso. Con el paso del tiempo, las reparaciones mayores suelen implicar desembolsos mucho más altos que un mantenimiento realizado a tiempo, especialmente en vehículos con varios años de uso.

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