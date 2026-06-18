Las SUVs son, sin duda alguna, las grandes favoritas del público mexicano en la actualidad, en gran medida gracias a cuestiones como diseño y a precio.

Si estás considerando adquirir una nueva SUV, en adn Noticias te decimos cuáles son los modelos más económicos disponibles en el mercado mexicano.

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JAC Sei 2 Flex

Es la SUV más barata disponible en el mercado mexicano, con un precio de $259,000.

Entre los aspectos destacables, se encuentra un motor 1.5 litros con transmisión manual y 103 caballos de fuerza (HP). Además, cuenta con conectividad Bluetooth y gestión de llamadas manos libres, aire acondicionado manual, cristales eléctricos y dos bocinas.

Jac Jac Sei 2 Flex

Chirey Tiggo 2 Pro

Se trata del vehículo de entrada de la marca china Chirey. Tiene un precio de entrada de $291,900 que la posiciona como el modelo más barato del catálogo.

Cuenta con un motor 1.0 turbo de 3 cilindros. La gran ventaja de este modelo, es que desde su versión de entrada ya cuenta con transmisión CVT.

Chirey Chirey Tiggo 2 Pro. (Chirey)

Geely GX3 Pro

Tiene un costo de $294,000, cuenta con un motor 1.5 litros y está disponible en versiones tanto manual como CVT.

En cuestiones de equipo de seguridad, cuenta con dos bolsas de aire y sensores de estacionamiento para garantizar la integridad de los pasajeros.

Geely 1 Geely GX3. (Geely)

Geely Coolray Lite

Con un precio de $329,900, esta versión elimina el motor turbo disponible en otras versiones.

Cuenta con motor 1.5 litros, 121 HP y se encuentra en versiones con transmisión manual y CVT. En materia de seguridad, ofrece 6 bolsas de aire en todo el vehículo, así como control de proximidad y sensores de movimiento.

Coolray Geely Coolray Lite. (Geely)

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