Amazon remata audífonos inalámbricos Sony WH-CH520; tienen más del 60% de descuento

Si buscas unan audiófonos baratos con Bluetooth, esta oferta de Amazon podría ser una de las más atractivas del momento; se trata de los audífonos Sony WH-CH520, uno de los modelos más populares de la marca japonesa.

En estos días, este producto en Amazon tiene un descuento del 61%, pasando de mil 777 pesos a tan solo $697 pesos, además de contar con la opción de tres meses sin intereses de $232.33 pesos.

Gracias a esta promoción, los audífonos de Sony se posicionan como una opción ideal para quienes buscan una buena relación entre precio, alidad de sonido, además de autonomía de batería.

¡Oferta relámpago! Amazon remata los audífonos inalámbricos Sony con 50 horas de batería Amazon sorprende con descuento del 61% en los audífonos Sony WH-CH520: cuestan menos de 700 pesos

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¿Qué ofrecen los audífonos Sony WH-CH520?

Uno de los principales atractivos de estos audífonos inalámbricos es su batería de hasta 50 horas de reproducción, suficiente para varios días de uso sin necesidad de recargarlos.

En caso de quedarse sin energía, incorporan carga rápida, ya que con solo tres minutos conectados ofrecen hasta 90 minutos de reproducción, una característica útil para quienes están constantemente en movimiento.

Utilizan Bluetooth 5.2, con un alcance aproximado de 10 metros, lo que permite una conexión estable con teléfonos, tabletas, computadoras, además de otros dispositivos compatibles.

Oferta en Amazon: Calidad de sonido personalizada con tecnología Sony

Los Sony WH-CH520 incorporan la tecnología Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), diseñada para restaurar parte de los detalles que suelen perderse durante la compresión de archivos de audio digitales.

También son compatibles con la aplicación Sony | Headphones Connect , desde donde los usuarios pueden personalizar el ecualizador y adaptar el sonido según sus preferencias musicales.

En el apartado técnico cuentan con una impedancia de 24 ohmios, una sensibilidad de 102 dB, además de un rango de frecuencia de 5 Hz a 20,000 Hz, especificaciones que ofrecen un desempeño equilibrado para música, videos y llamadas.

¿Son cómodos estos audífonos para usar todo el día?

Sony diseñó este modelo con un enfoque en la comodidad, según la marca, los WH-CH520 cuentan con una estructura ligera, diadema ajustable, almohadillas acolchadas y auriculares giratorios que facilitan su uso durante largas jornadas.

También incluyen micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres o participar en videoconferencias y clases en línea. Otra función destacada es la conectividad multipunto, que permite enlazar los audífonos con dos dispositivos al mismo tiempo, cambiando automáticamente entre ellos cuando entra una llamada.

Audifonos Sony WH-CH520 en oferta: Amazon baja su precio por tiempo limitado

Con un precio de final de $697 pesos y un descuento del 61%, 50 horas de batería, conectividad Bluetooth 5.2 y funciones como ecualización personalizada y conexión multipunto, los audífonos inalámbricos Sony WH-CH520 se convierten en una de las ofertas más llamativas disponibles actualmente en Amazon.

Como suele ocurrir con este tipo de promociones, el precio puede cambiar sin previo aviso, así que si piensas renovar tus audífonos, esta podría ser una buena oportunidad de compra.

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