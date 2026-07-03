El truco para saber si un auto usado es robado antes de comprarlo en México: guía paso a paso y lo que SIEMPRE debes revisar

La compra de autos usados en México suele esconder riesgos importantes si no se revisa a fondo el historial legal del vehículo para descartar reportes de robo. Un análisis rápido de los papeles y de los números de serie evita posibles perjuicios económicos o terminar con una unidad decomisada en un retén de tránsito.

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¿Cuál es el paso a paso para verificar si un coche tiene reporte de robo mediante el NIV?

El método más efectivo para comprobar el estatus legal de un vehículo requiere el uso del Número de Identificación Vehicular (NIV), una combinación única de 17 caracteres grabada en el chasis. Este código funciona como el identificador universal del carro, por lo que cualquier alteración física salta a la vista al cotejar los datos en la base de datos nacional.

Número de Identificación Vehicular (NIV) El Número de Identificación Vehicular (NIV) es la clave para detectar si un auto es robado. (Facebook Localización de los Número de Identificación Vehicular (NIV))

El proceso de verificación en el Registro Público Vehicular (REPUVE) se realiza mediante sencillos movimientos digitales:

Conseguir el código: el comprador debe apuntar los 17 dígitos del chasis o el número de las placas vigentes.

el comprador debe apuntar los 17 dígitos del chasis o el número de las placas vigentes. Ingresar a la plataforma: el usuario entra al portal oficial del REPUVE desde cualquier dispositivo con internet.

el usuario entra al portal oficial del REPUVE desde cualquier dispositivo con internet. Capturar la serie: la persona escribe los números y letras de control en el motor de búsqueda del sitio.

la persona escribe los números y letras de control en el motor de búsqueda del sitio. Revisar el diagnóstico: el sistema arroja si la unidad está limpia o si cuenta con una alerta de despojo activa.

Si la pantalla despliega un aviso de robo vigente, las corporaciones policiacas proceden al aseguramiento inmediato del coche. En estos casos, recuperar el dinero entregado al vendedor resulta casi imposible. Las prisas por cerrar el trato o las tachaduras en los formatos físicos son las señales de alerta más comunes para detectar un posible fraude.

¿Cuáles son los documentos obligatorios que se deben revisar en la compraventa de autos usados?

La revisión del coche no se limita a la pantalla del REPUVE, sino que exige un desglose físico de todo el expediente de propiedad en la compraventa de autos. Los documentos entregados por el dueño deben coincidir al 100 por ciento con los datos de la tarjeta de circulación. Si el ofertante solo muestra una carta factura, significa que el vehículo se adquirió a crédito, obligando a pedir la constancia de finiquito liberada por la financiera.

La acreditación legítima de la propiedad demanda la inspección de los siguientes expedientes de control:

Factura o CFDI: ampara la posesión legal y se valida mediante el folio fiscal en el portal del SAT para descartar archivos falsos.

ampara la posesión legal y se valida mediante el folio fiscal en el portal del SAT para descartar archivos falsos. Comprobantes de pago: demuestran que el carro marcha al corriente en sus derechos de tenencia y refrendo de los últimos cinco años.

demuestran que el carro marcha al corriente en sus derechos de tenencia y refrendo de los últimos cinco años. Estatus en el RUG: la consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias descarta que el auto funcione como aval de un adeudo ajeno.

Compraventa de autos usados Asegurarse que un auto no posee historial de robo es fundamental antes de realizar cualquier transacción. (Canva)

El trámite de cambio de propietario debe completarse dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la transacción para evitar multas de tránsito. Las oficinas de recaudación estatales exigen liquidar cualquier adeudo pendiente antes de emitir las nuevas láminas de circulación.

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