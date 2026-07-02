Es ley: esta es la multa que deberás pagar en Edomex si vendes tu auto y no lo declaras a tiempo

Vender un automóvil usado en el Edomex y el resto de México no siempre implica pagar impuestos, pero en algunos casos sí puede generar obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Y es que cuando la ley exige presentar una declaración relacionada con esa operación y el contribuyente no lo hace, la autoridad puede imponer multas previstas en el Código Fiscal de la Federación.

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¿Por qué el SAT puede imponer una multa?

El SAT no multa por vender un automóvil, sino por incumplir las obligaciones fiscales que puedan derivarse de esa operación cuando exista la obligación legal de presentar una declaración, un aviso o atender un requerimiento de la autoridad.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación y las cantidades actualizadas para 2026 en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal, las multas por no presentar declaraciones u otras obligaciones fiscales pueden ir de 2 mil 50 pesos a 25 mil 360 pesos por cada obligación omitida.

Si el SAT requiere al contribuyente para que presente la declaración o cumpla con la obligación correspondiente y este no atiende el requerimiento dentro del plazo establecido, la sanción puede aumentar hasta 50 mil 710 pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento previsto por la legislación fiscal.

¿Todas las personas que venden un auto deben presentar una declaración?

La venta de un vehículo no significa automáticamente que exista una obligación de presentar una declaración o pagar impuestos.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) contempla la enajenación de bienes como un supuesto que puede generar obligaciones fiscales, pero estas dependen de diversos factores, como las características de la operación, el régimen fiscal del contribuyente y las disposiciones aplicables a cada caso.

Por ello, antes de asumir que una compraventa no tendrá efectos fiscales, lo recomendable es verificar si la operación genera alguna obligación ante el SAT.

¿Siempre se paga ISR al vender un automóvil?

Existen operaciones en las que la venta de un automóvil usado no genera el pago de ISR, por lo que no todas las personas que venden un vehículo deben cubrir este impuesto.

Uno de los elementos que suele analizarse es si la operación produjo una ganancia. En términos generales, la utilidad corresponde a la diferencia entre el precio por el que se adquirió el automóvil y el monto por el que posteriormente fue vendido.

Por ejemplo, si una persona compró un vehículo en 250 mil pesos y años después lo vendió en 220 mil pesos, no existiría una ganancia. En cambio, si el precio de venta supera el costo de adquisición, esa diferencia puede ser relevante para determinar el tratamiento fiscal que corresponda conforme a la ley.

¿Qué ocurre si vendes vehículos de manera frecuente?

El panorama también cambia cuando la compraventa de automóviles deja de ser una operación ocasional. Si una persona realiza este tipo de transacciones de manera habitual y con fines de lucro, pueden surgir obligaciones fiscales distintas a las de una venta aislada, ya que la actividad podría tener un tratamiento diferente conforme a la legislación tributaria.

Algunas situaciones en las que conviene revisar con mayor atención las obligaciones fiscales son:

Comprar y vender automóviles de forma constante

Obtener ingresos frecuentes por este tipo de operaciones

Realizar la compraventa como una actividad habitual y no como una venta ocasional entre particulares

¿Qué documentos conviene conservar?

Con independencia de si la venta genera o no una obligación fiscal, conservar la documentación de la operación puede facilitar cualquier aclaración futura ante el SAT y ayudar a acreditar el origen de los recursos obtenidos.

Entre los documentos más importantes se recomienda conservar:

El contrato de compraventa firmado por ambas partes.

Los comprobantes de pago o de transferencia bancaria.

La factura o documento que acredite la propiedad del vehículo.

La documentación que permita demostrar el precio de compra y el monto por el que posteriormente fue vendido.

Mantener este expediente organizado puede resultar de utilidad si la autoridad solicita información sobre la operación o si el contribuyente necesita demostrar las características de la transacción.

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