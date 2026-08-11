FONAC 2026: Fecha límite para recibir el pago del Fondo de Ahorro

Los trabajadores que participan en el Fondo de Ahorro Capitalizable, FONAC 2026, deben estar atentos a una fecha clave durante este mes de agosto, ya que los lineamientos establecen el plazo máximo para recibir la liquidación correspondiente al ciclo anual.

El FONAC es un mismo de ahorro de inscripción voluntaria para determinados trabajadores al servicioo del Estado. El fondo se integra con aportaciones del trabajador y, dependiendo del esquema aplicable, contribuciones del Gobierno y del sindicato, además de los rendimientos generados.

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¿Cuál es la fecha límite para recibir el FONAC 2026?

De acuerdo con los lineamientos del Fondo de Ahorro Capitalizable, la liquidación debe entregarse más tardar el 15 de agosto a los participantes, que ya hayan concluido el ciclo correspondiente.

El ciclo anual del FONAC comprende del 16 de julio al 15 de julio del año siguiente, por lo que la liquidación se realiza posteriormente durante el mes de agosto.

Para los trabajadores de la Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas informó que el pago del FONAC se realiza el 14 de agosto de 2026, un día antes del plazo máximo establecido

¿Qué trabajadores recibirán el FONAC 2026?

El FONAC no corresponde automáticamente a todos los trabajadores; se trata de un esquema de inscripción voluntaria, por lo que el derecho al pago depende de haber participado en el fondo y cumplido con las condiciones establecidas durante el ciclo.

Cabe señalar que la cantidad que recibe cada trabajador puede variar según sus aportaciones, las contribuciones correspondientes y los rendimientos obtenidos.

Por ello, si participaste en el FONAC 2026, agosto es el mes clave para verificar la fecha de entrega establecida por tu dependencia.

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