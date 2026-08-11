Aumentó el costo de la canasta básica en julio 2026; esto les cuesta comer a los mexicanos según el INEGI

En julio de 2026, una persona que vive en una zona urbana necesitó ingresos mensuales de al menos 4 mil 884 pesos para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, mientras que en el medio rural el monto requerido fue de 3 mil 494 pesos, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza (LPI) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según el organismo, la LPI aumentó 3.5% anual en las ciudades y 2.9% en el campo, en comparación con julio del año pasado.

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El alza registrada en las ciudades fue mayor a la inflación general anual, revela el mismo reporte del INEGI.

En comparación con la inflación general anual de 3.1%, señaló que el incremento fue 0.2 puntos porcentuales menor en las zonas rurales y 0.4 puntos mayor en las urbanas.

¿Qué pasa si sólo se considera la canasta alimentaria?

El instituto también reportó las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), que corresponden únicamente al valor de la canasta alimentaria por persona al mes.

En julio, el monto fue de:

2 mil 545.72 pesos mensuales por persona en zonas urbanas.

1,894.69 pesos mensuales por persona en zonas rurales.

El costo de la canasta alimentaria aumentó 3.8% anual en las zonas urbanas y 2.0% en las rurales.

En julio 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,894.69 para el ámbito rural y $2,545.72 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario… pic.twitter.com/jF11zN3Fpv — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 11, 2026

El incremento en el valor de la canasta alimentaria fue impulsado principalmente por los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, seguidos por la papa y la cebolla, tanto en la zona rural como urbana.

De este modo, la inflación se mantiene como uno de los principales factores de presión para los hogares en México, complicando que millones cubran sus necesidades más básicas.

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