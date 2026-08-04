¡CUIDADO con este favor! Alertan por préstamo de cuentas bancarias: razón por la que debes decir que no

¡Cuidado con el préstamo de cuentas bancarias! El hecho de prestar una cuenta bancaria para recibir, transferir o retirar dinero de otra persona, puede parecer un favor inofensivo e incluso una oportunidad para obtener un ingreso extra, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advierte que esta práctica puede involucrar a los titulares en operaciones relaciones con recursos de procedencia ilícita,

La dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, señaló que grupos delictivos pueden utilizar transferencias electrónicas para ocultar el origen y destino del dinero, fragmentando operaciones para dificultad su rastreo.

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Evita fraudes en tus cuentas bancarias y protege tu información. https://t.co/GXAlQ8eYDc pic.twitter.com/9dYtp06HAp — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 4, 2026

¿Qué recomienda la SSPC para evitar problemas de préstamo de cuentas bancarias?

La autoridad recomienda no permitir que terceros utilicen cuentas bancarias personales para mover dinero y desconfiar especialmente de ofertas de empleo que consistan únicamente en recibir transferencias, reenvíar recursos o retirar efectivo a cambio de la comisión.

También pide verificar la identidad de quienes soliciten ese tipo de operaciones y tener especial cuidado con personas conocidas recientemente mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas.

Otro punto fundamental es proteger los datos bancarios; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recomiénda no compartir contraseñas, NIPS, tokens, códigos de verificación ni credenciales de banca electrónica con terceros y activar la autenticación de dos pasos.

¿Qué hacer si ya prestaste tu cuenta bancaria?

Si una persona considera que fue engañada para participar en operaciones de ese tipo, la SSPC recomienda presentar una denuncia ante las autoridades competentes y conservar información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.

La dependencia también mantiene disponible su ciberguía con recomendaciones para fortalecer la seguridad digital y orientación para reportar incidentes. La advertencia es clara: una pequeña comisión no necesariamente vale el riesgo de poner en juego tu patrimonio o situación legal.

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