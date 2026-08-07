Sube el precio de la cebolla, naranja y otros alimentos de la canasta básica por la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y la inflación en México y aquí te decimos qué productos de la canasta básica registraron un aumento de precio.

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¿Qué productos subieron de precio por la inflación?

De acuerdo con el reporte del INEGI, los productos que subieron de precio en la segunda quincena de julio fueron:

Cebolla: 18.97%

Vivienda propia: 0.26%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.37%

Otros alimentos cocinados: 0.81%

Naranja: 11.90%

Colectivo: 0.74%

Productos para el cabello: 1.47%

Transporte aéreo: 4.11%

Restaurante y similares: 0.31%

Computadoras: 6.10%

Alimentos que bajaron de precio por la inflación

Por otro lado los productos que bajaron de precio fueron:

Jitomate: -29.20%

Gas doméstico LP: -1.00%

Automóviles: -0.54%

Hoteles: -4.51%

Huevo: -1.08%

Chile poblano: -15.63%

Pollo: -0.40%

Chile serrano: -6.98%

Cremas para la piel: -1.71%

Zapatos tenis: -0.91%

¿Cómo se ubica la inflación en México?

El INPC registró un aumento del 0.03% y la inflación general se ubicó en 3.12%, mientas que la inflación mensual fue de 0.27%. El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con alta volatilidad creció 0.23% a tasa mensual. Los precios de las mercancías subieron 0.19% y los servicios 0.26%.

El índice de precios no subyacente se ubicó en 0.67% y los precios de las frutas y verduras incrementaron 3.11% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.01%.

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