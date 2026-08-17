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Finanzas
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Tristemente los impuestos siguen financiando a Mexicana; el Gobierno juega a ser empresario
Carlos Mota explica cómo el Gobierno sigue metiendo dinero en la aerolínea sin que se den los resultados ni ganancias.
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Publicado
17/08/2026
🕐
20:35
Por:
Carlos Mota
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