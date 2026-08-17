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/Finanzas/Video

Tristemente los impuestos siguen financiando a Mexicana; el Gobierno juega a ser empresario

Carlos Mota explica cómo el Gobierno sigue metiendo dinero en la aerolínea sin que se den los resultados ni ganancias.

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Por: Carlos Mota