Bodega Aurrera remata lavadora Whirlpool 20 kg xpert system carga superior con $5,700 pesos de descuento

Bodega Aurrera tiene en rebaja la lavadora Whirlpool de carga superior, con tecnología Impeller Xpert System y capacidad de 20 kilogramos, en color gris oscuro, con un descuento de $5,700 pesos sobre su precio original. Los interesados en adquirir el producto pueden aprovechar la opción de compra en diferido y pagar en hasta 18 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta la lavadora Whirlpool en Bodega Aurrera y qué opciones de pago hay disponibles?

La lavadora Whirlpool, identificada con el modelo WW20BTAHME, costaba inicialmente $14,699 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $8,999 pesos, es decir, con una rebaja de $5,700 pesos.

También se puede financiar hasta en 18 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $2,999.67

6 MSI de $1,499.83

9 MSI de $999.89

12 MSI de $749.92

18 MSI de $499.94

El panel digital en la tapa de vidrio facilita el control de los ciclos de lavado. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta lavadora Whirlpool de 20 kg a la venta en Bodega Aurrera?

La lavadora Whirlpool con descuento en Bodega Aurrera cuenta con tecnología Xpert Eco, pensada para ahorrar agua y energía durante el lavado. Incorpora un panel digital en la tapa de vidrio templado, que facilita el control de los ciclos, junto con botones electrónicos y una luz LED que indica el ciclo en curso y el tiempo restante.

La lavadora también integra tecnología Smart Action, diseñada para tratar manchas de forma efectiva, además de ciclos automáticos y manuales, y tres opciones Xpert para personalizar el lavado. Entre sus funciones se destaca un ciclo especial para ropa de mascotas.

El equipo incluye un dispensador automático para detergente, suavizante y blanqueador, un filtro atrapapelusas para mantener la ropa limpia, y una función de bloqueo de controles para mayor seguridad.

En cuanto a especificaciones técnicas, la lavadora funciona con corriente eléctrica y cable, pesa 41 kilogramos y mide 61 x 66 x 108 centímetros.

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