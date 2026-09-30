Bodega Aurrera remata colchón matrimonial ortopédico con soporte ergonómico que favorece la alineación de la columna, se puede comprar en hasta 18 MSI

Bodega Aurrera tiene en rebaja el colchón matrimonial ortopédico Spring Air Smith, de confort medio, con un descuento de $6,550 pesos sobre su precio original y opción de pago en hasta 18 meses sin intereses (MSI).

El colchón es ergonómico y está pensado para aliviar los puntos de presión en hombros y cadera.

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¿Cuánto cuesta el colchón Spring Air en Bodega Aurrera y qué opciones de MSI hay disponibles?

El colchón matrimonial ortopédico de confort medio Spring Air Smith costaba inicialmente $10,049 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $3,499 pesos, es decir, con una rebaja de $6,550 pesos.

También se puede financiar hasta en 18 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $1,166.33

6 MSI de $583.17

18 MSI de $194.39

El colchón ergonómico Spring Air matrimonial está disponible en Bodega Aurrera con un importante descuento. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este colchón matrimonial ortopédico Spring Air?

El colchón matrimonial Spring Air está equipado con un sistema de resortes continuos, pensado para ofrecer estabilidad y evitar que se deforme con el tiempo, garantizando así un soporte firme durante años. Sobre esa base, incorpora una colchoneta tipo Pillow Top que suma una capa extra de suavidad, reduce los puntos de presión en hombros y cadera, y ayuda a mejorar la circulación durante el descanso.

Además, su nivel de firmeza es medio, un punto intermedio pensado para promover una postura saludable de la columna, ideal tanto para quienes duermen de lado como de espalda. El tejido exterior de este colchón a la venta en Bodega Aurrera es transpirable, permite la circulación del aire y busca mantener una temperatura agradable durante toda la noche.

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