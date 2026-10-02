Puma lanza increíble colección retro para celebrar Día de Muertos; precios

Puma presentó la colección de Día de Muertos con un estilo retro que lleva esta celebración mexicana a otro nivel con un estilo único, y si quieres comprarte unos tenis o una sudadera, te decimos cuáles son los precios.

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Colección Día de Muertos de Puma

Esta colección tiene detalles alusivos a la tradición del Día de Muertos y la pieza principal es el Suede Hasta La Muerte, una edición especial del modelo clásico pero con bordados. Hay dos combinaciones, una en tonos buttercream dazzling yellow y red flash.

La otra es buttercream y red rhythm. Ambos tienen ancho regular, cierre con cordones y talón plano. Están hechos de 97.26% de piel vacuno y 2.74% de material sintético y la suela es de goma.

También hay una sudadera con capucha en un solo color negro y con detalles rojos y dos diseños de playera una blanca y una negra con detalles rojos.

Precios de la colección de Puma de Día de Muertos

La colección ya esta disponible en la tienda en línea y en sucursales y los productos tienen los siguientes precios:

Tenis Suede Hasta La Muerte en color crema y negro: 2 mil 199 pesos

Sudadera holgada con capucha color negro: mil 799 pesos

Playera blanca o negra: mil 199 pesos

¿Por qué es tan importante la celebración de Día de Muertos?

El Día de Muertos es una festividad llena de tradición en la que se honra y recuerda a los seres queridos que han fallecido. El 1 de noviembre es el día de todos los santos, dedicado a los niños que murieron y el 2 de noviembre es el de los fieles difuntos dedicado a todas las personas que murieron.

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