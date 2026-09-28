La batería Tramontina Lyf de 25 piezas dentro del catálogo Bodega Aurrera es una importante alternativa para quiénes buscan Renovar por completo la batería de cocina familiar cuando las ollas y sartenes comienzan a mostrar señales de desgaste tras años de uso cotidiano. La tienda actualmente cotiza el set en $3,374 pesos frente al precio original de $4,519 pesos. Con un ahorro directo de $1,145 pesos, la compra puede completarse directamente desde la tienda en línea Bodega Aurrera o en sucursales físicas seleccionadas según disponibilidad regional específica.

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Características destacadas de la batería Tramontina Lyf 25 piezas en Bodega Aurrera

La característica más destacada de esta batería de cocina es la combinación del formato XXL de 25 piezas junto con la presencia consolidada de la marca Tramontina y el precio accesible del segmento que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a los sets convencionales del segmento. El paquete cubre las necesidades básicas de una cocina familiar mexicana amplia con múltiples ollas, sartenes y utensilios incluidos.

Batería de Cocina Tramontina Lyf 25 Piezas en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

La marca Tramontina cuenta con más de un siglo de trayectoria internacional desde 1911, característica que respalda la calidad estándar del segmento accesible con líneas oficiales verificables ampliamente distribuidas en el mercado mexicano.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Lyf

línea Total 25 piezas completas

completas Incluye ollas de varios tamaños con tapas

de varios tamaños con tapas Incluye sartenes de diferentes diámetros

de diferentes diámetros Incluye utensilios de cocina complementarios

complementarios Material típico aluminio con recubrimiento antiadherente

Garantía oficial Tramontina México

La batería cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente, utensilios integrados y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del set completo.

Se aconseja evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar el recubrimiento antiadherente y lavar a mano con agua tibia y jabón suave en lugar del lavavajillas doméstico para preservar considerablemente la vida útil del set completo según las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en sus canales corporativos.

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