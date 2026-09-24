Desde $3,44 pesos por ciclo: cuánto cuesta realmente usar la lavadora en México al mes

Operar una lavadora cuesta $3.44 pesos por ciclo bajo un consumo promedio de 1.7 kilovatios-hora, lo que genera un costo mensual aproximado de $41.31 pesos al programar tres lavados a la semana.

La marca Midea confirma que el impacto en la factura de luz varía según la rutina de cada hogar. Utilizar programas de agua fría disminuye hasta un 85 por ciento el consumo de potencia en la tina.

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¿Cómo se calcula paso a paso el costo de energía de una lavadora?

Obtener el gasto exacto en la factura eléctrica requiere multiplicar la potencia en kilovatios del equipo por la tarifa del servicio y el número de lavadas realizadas. El cálculo se obtiene aplicando una fórmula aritmética sencilla con los datos del recibo de luz:

Conversión a kilovatios-hora (kWh): dividir el consumo de la lavadora en watts entre 1,000 para obtener el gasto por hora. Un modelo promedio de 1,700 watts equivale a 1.7 kWh por ciclo de una hora. Costo por ciclo de lavado: multiplicar los kilovatios-hora por el precio promedio de la electricidad en México ($2.025 pesos por kWh). La fórmula 1.7 kWh × $2.025 pesos da como resultado $3.44 pesos por cada lavada. Consumo semanal y mensual: multiplicar el costo de un ciclo por los días de uso en la semana. Programar tres cargas semanales equivale a $3.44 pesos × 3 = $10.33 pesos a la semana, cifra que al multiplicarse por las cuatro semanas del mes arroja los $41.31 pesos finales.

Lavadora. No todos los lavados consumen la misma energía. (Hisense)

¿Qué factores alteran el costo de electricidad al momento de lavar la ropa?

La antigüedad del motor y la selección de programas alteran el flujo de corriente en el electrodoméstico. Las tecnologías recientes con motor inverter regulan la potencia utilizada, evitando los picos de consumo que presentan los aparatos con más de diez años de uso.

Elegir la configuración adecuada permite controlar el gasto de luz antes de encender el equipo:

Temperatura del agua: elegir lavados fríos consume entre 0.5 y 1.5 kWh, reduciendo el gasto frente a ciclos calientes que demandan hasta 3.5 kWh. Capacidad del tambor: llenar el tazón a su capacidad máxima optimiza el uso de electricidad por cada kilogramo de ropa. Etiqueta de eficiencia energética: seleccionar lavadoras con clasificación A garantiza una operación con menor demanda de watts.

Factura de luz. La lavadora es uno de los electrodomésticos que más electricidad consume. (Crédito: Página CFE)

¿Cómo se pueden reducir los costos de energía al utilizar la lavadora en casa?

Ajustar la velocidad de centrifugado según el volumen de las telas evita forzar el motor de la lavadora de forma innecesaria. Los ciclos de corta duración limpian las prendas de uso diario gastando menos electricidad que los programas intensivos.

Aprovechar la capacidad total del tambor sin sobrecargarlo prolonga la vida útil de las bandas mecánicas del equipo Midea. Utilizar programas Eco permite lavar a temperaturas bajas con menor consumo eléctrico en la vivienda.

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