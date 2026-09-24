Bodega Aurrera remata cámara de seguridad TP-Link con 15% de descuento: recomendada por detección de movimiento y visión nocturna

Bodega Aurrera tiene en rebaja la cámara de seguridad TP-Link Tapo C200, de 1080p, con un descuento del 15% sobre su precio original. El equipo está pensado tanto para vigilar el hogar como para monitorear bebés o mascotas a distancia gracias a su detección de movimiento y visión nocturna.

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¿Cuánto cuesta la cámara TP-Link Tapo C200 en Bodega Aurrera y qué opciones hay de pago en diferido?

La cámara de seguridad costaba inicialmente $1,539 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $1,309 pesos, es decir, con una rebaja de $230 pesos.

También se puede financiar hasta en 18 mensualidades fijas de $127.26 pesos. Entre las promociones bancarias, BBVA ofrece 3 meses de $654.50 pesos o 12 meses de $163.63 pesos, ambas opciones con un total de $1,963.50 pesos. Con CrediBodega, las opciones son 4 meses de $572.69 pesos o 18 meses de $127.26 pesos, con un total de $2,290.75 pesos en ambos casos.

El equipo a la venta en Bodega Aurrera es compatible con Alexa y Google Home (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta cámara de seguridad TP-Link Tapo C200 a la venta en Bodega Aurrera?

La cámara de seguridad TP-Link Tapo C200 ofrece movimiento panorámico e inclinación, con un rango horizontal de 360° y un rango vertical de 114°, lo que permite controlar un campo de visión más amplio. Graba en video de alta definición 1080p, y según describe la ficha de producto en Bodega Aurrera, permite “ver lo que sucede las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

El equipo también cuenta con visión nocturna infrarroja avanzada, capaz de captar imágenes en condiciones de poca luz a una distancia de hasta 30 pies. También tiene detección de movimiento con notificaciones al celular, y puede activar alarmas luminosas y sonoras para ahuyentar visitas no deseadas cuando se coloca cerca de la entrada de la casa, el garaje o el sótano.

El equipo también cuenta con audio bidireccional, que permite hablar y escuchar en tiempo real. También es compatible con Alexa y Google Home, y permite compartir grabaciones directamente desde la aplicación.

En cuanto al almacenamiento, la cámara guarda las grabaciones localmente en una tarjeta micro SD, con capacidad para tarjetas de hasta 128 GB, lo que permite almacenar hasta 384 horas —o 16 días— de grabación, evitando así el costo de cuotas mensuales de almacenamiento en la nube. La tarjeta micro SD no está incluida.

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