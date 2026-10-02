Bodega Aurrera remata colchón matrimonial ortopédico ultra confort: es anti estrés, trae 2 almohadas de regalo y tiene $3,973 de descuento

Si tu colchón actual ya no te deja descansar como antes, esta opción de Restonic a la venta en Bodega Aurrera tiene varios puntos a favor: soporte pensado específicamente para la columna, materiales que ayudan a mantener la higiene y hasta un par de almohadas de regalo para completar el set. Todo eso, con un descuento que baja el precio a menos de la mitad de su valor original.

El colchón matrimonial Restonic Ortopédico Ultra Confort Anti-Estrés está con un descuento de $3,973 pesos sobre su precio original en Bodega Aurrera. El set incluye, además, dos almohadas de regalo.

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¿Cuánto cuesta el colchón Restonic en Bodega Aurrera y cuáles son las opciones de financiamiento?

El colchón matrimonial Restonic ortopédico Ultra Confort Anti-Estrés costaba inicialmente $6,622 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $2,649 pesos, es decir, con una rebaja de $3,973 pesos.

También se puede financiar hasta en 18 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $883.00

6 MSI de $441.50

12 MSI de $220.75 (exclusivo BBVA)

13 MSI de $203.77 (exclusivo BBVA)

15 MSI de $176.60 (exclusivo BBVA)

18 MSI de $147.17

Características del colchón matrimonial Restonic Ortopédico Ultra Confort Anti-Estrés disponible en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este colchón Restonic Ultra Confort Anti-Estrés disponible en Bodega Aurrera?

El colchón Restonic en promoción en Bodega Aurrera ofrece un nivel de confort semifirme, pensado para lograr una alineación adecuada de la columna vertebral y aliviar dolores musculares. Su espuma ortopédica se adapta a las curvas del cuerpo, y la colchoneta tipo pillow top suma suavidad y confort adicional. Además, el colchón “se adapta a diferentes pesos y posturas, ofreciendo un soporte personalizado”.

Sumado a eso, “su tela stretch antibacterial facilita la higiene al evitar bacterias y ácaros”, indica la ficha del producto en Bodega Aurrera.

En cuanto a materiales, el colchón matrimonial Restonic ortopédico Ultra Confort Anti-Estrés combina algodón, resortes y espuma, en colores gris y blanco. Sus medidas son de 190 x 135 x 27 centímetros. El set incluye dos almohadas para complementar el descanso.

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