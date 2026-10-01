Waltmart remata iPhone 16 de 128 GB y hasta con meses sin intereses

¡Oferta en Waltmart! El iPhone 16 de 128 GB esn color negro se encuentra entre las ofertas que más pueden llamar tu atención, sobre todo si es que buscar un dispositivo Apple, pero sin pagar los precios estratosféricos.

¿Cuánto cuesta el iPhone? De acuerdo con la promoción de Waltmart, este teléfono inteligente se ofrece en un precio de $14,599 pesos, frente a un precio anterior de $16,399. Esto representa un ahorro de $1,800 pesos, además de que coloca al iPhone 16 de 128 GB por debajo de la barrera de los 15 mil pesos.

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Oferta del iPhone 16 de 128 GB en Waltmart

Además del precio en promoción por este iPhone, la tienda de supermercado ofrece la posibilidad de pagar el teléfono hasta en 18 meses sin intereses, con parcialidades de $811.06 pesos, claro que esto se encuentra sujeto a las condiciones y a las tarjetas participantes.

Es importante considerar que los precios y promociones de Waltmart pueden cambiar, además de que algunas publicaciones pueden corresponder a distintos vendedores dentro de su marketplace.

Características del iPhone 16 de 128 GB

El modelo cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, almacenamiento de 128 GB, además de Dynamic Island y un diseño de aluminio com parte posterior de vidrio.

Apple también confirma que el dispositivo incorpora el chip A18 y es compatible con Apple Inteligence. Cabe decir que el iPhone 16 está disponible en varios acabados, incluido el negro, y tiene un peso de aproximadamente 170 gramos.

Si buscas tu primer iPhone o quieres remplazar tu teléfono actual, el iPhone 16 de esta promoción en Waltmart, puede resultar bastante llamativo; en adn NOTICIAS te recomendamos que antes de comprar, deberías de revisar el vendedor, la garantía, la disponibilidad , además del precio final.

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