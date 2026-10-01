Si eres de los que ve una araña y automáticamente piensa “hasta aquí llegó mi vida”, mejor no sigas leyendo, porque en Canadá encontraron unas criaturas marinas que parecen haber salido directamente de una película de terror.

Son pequeñas, rarísimas y tienen un detalle que definitivamente no ayuda a que se vean más amigables, pero ¿qué son estos extraños animales y por qué los científicos están hablando de ellos? Aquí en adn noticias te contamos.

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Canadá explora las profundidades del océano y encuentra, en el mar de Salish, dos nuevas especies de arañas marinas, una con ojos rojos, patas peludas y una extraña boca de tres labios sensoriales.

Hasta la moda de los morros morcilleros 👄 ha llegado a los bichos... pic.twitter.com/L1iUNAk8o4 — Reina bichona 🐩 (@reinabichona) September 25, 2026

¿Qué son las arañas marinas descubiertas en Canadá?

Aunque su nombre suene a pesadilla para cualquier persona que les tenga miedo a las arañas, las llamadas arañas marinas son en realidad artrópodos marinos conocidos como picnogónidos.

Viven exclusivamente en el océano y, aunque su apariencia recuerda a los arácnidos terrestres, pertenecen a un grupo diferente.

Investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC) identificaron dos nuevas especies en el mar de Salish, una zona ubicada entre Canadá y Estados Unidos.

El hallazgo es especialmente importante porque se trata de las primeras especies de este tipo descritas en la región en casi un siglo.

¿Cómo son las nuevas arañas marinas?

Aquí es donde la cosa se pone bastante más rara, pues una de las especies fue bautizada como Callipallene pilosuspedes, un nombre que hace referencia a sus “pies peludos”, y no es una exageración: sus patas tienen espinas curvas en la parte inferior.

Además, presenta ojos rojos, una boca de forma triangular y una probóscide corta equipada con estructuras parecidas a garras que utiliza para capturar alimento; también cuenta con apéndices llamados ovígeros, que utiliza para acicalarse.

La segunda especie recibió el nombre de Tanystylum kiixin, ambas fueron identificadas gracias al análisis detallado de sus características físicas y al estudio de su ADN, lo que permitió diferenciarlas de otras especies conocidas.

¿Las arañas marinas son venenosas?

Aunque sus patas peludas y sus ojos rojos parecen suficientes para protagonizar una película de terror, estas arañas marinas no son conocidas por ser venenosas ni representan una amenaza para las personas.

Su peculiar apariencia no significa que tengan un mecanismo para inyectar veneno, en realidad, utilizan una estructura llamada probóscide para alimentarse de pequeñas presas y succionar sus fluidos.

Este es un araña marina antártica. Las arañas marinas viven por todo el mundo, y en su mayoría son pequeñas, pero en la Antártida son enormes, con envergaduras de patas de más de 70 cm (2.3 pies). pic.twitter.com/UqVagefkuj — Ciencia y tecnología (@CienciaTecg) September 16, 2026

¿Dónde encontraron las nuevas especies?

Los investigadores localizaron los ejemplares entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, durante inmersiones de hasta 18 metros de profundidad.

Las exploraciones se realizaron en diferentes puntos del mar de Salish, entre ellos la isla de Quadra, Vancouver, Bamfield y Victoria.

Y aunque pueda parecer que estos animales viven en lugares imposibles de alcanzar, los científicos señalan que todavía existe una gran diversidad de arañas marinas que no ha sido documentada en la región.

De hecho, el estudio representa la primera investigación integral de los picnogónidos del mar de Salish que combina información de su anatomía con análisis molecular.

Así que no, las arañas marinas no llegaron para convertir el mar en una película de terror… aunque con esas patas y esos ojos rojos, tampoco están haciendo mucho por caerle bien a nadie, lo cierto es que todavía hay muchísimo por descubrir bajo el mar y, quién sabe, quizá estas dos arañitas no sean las últimas sorpresas que nos tenga preparadas el océano.

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