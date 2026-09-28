Bodega Aurrera remata celular HONOR 600 de 512GB con cámara de 200MP y protección contra agua y polvo: el descuento es de $3,000 y hasta 15 MSI

Si estás buscando un celular potente, con buena memoria yuna buena batería, entonces el HONOR 600 es una buena alternativa. Bodega Aurrera tiene este modelo, en su versión de 512 GB y color naranja, con un descuento de $3,000 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con cámara principal de 200 megapíxeles y protección contra agua y polvo.

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¿Cuánto cuesta el HONOR 600 en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

El HONOR 600 costaba inicialmente $11,999 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $8,999 pesos, es decir, con una rebaja de $3,000 pesos.

Sumado al descuento, los compradores pueden aprovechar las diversas alternativas de pago en diferido de las que dispone Bodega Aurrera. El equipo se puede financiar hasta en 15 meses sin intereses. con las siguientes opciones disponibles:

3 MSI de $2,999.67

6 MSI de $1,499.83

9 MSI de $999.89

12 MSI de $749.92

13 MSI de $692.23 (exclusivo BBVA)

(exclusivo BBVA) 15 MSI de $599.93 (exclusivo BBVA)

Según indica la tienda, el producto se puede recibir en menos de 24 horas.

El Honor 600 está en descuento en Bodega Aurrera y se puede comprar en hasta 15 MSI. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este HONOR 600 a la venta en Bodega Aurrera?

El celular HONOR 600 tiene procesador Snapdragon 7 Gen 4, de ocho núcleos, junto a la GPU Adreno 722, pensados para ofrecer un rendimiento fluido en juegos y multitarea. Además, tiene 8 GB de RAM, ampliable mediante la tecnología RAM Turbo, y en esta versión, 512 GB de almacenamiento interno.

Por otro lado, este modelo cuenta con batería de 7,000 mAh (valor típico), suficiente para más de un día de uso intensivo según describe la ficha del producto en Bodega Aurrera, y es compatible con carga rápida HONOR SuperCharge de 80W a través de un puerto USB tipo C.

El equipo viene con MagicOS 10, basado en Android 16, y cuenta con pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas, con resolución de 2728 x 1264 píxeles y capacidad para mostrar 1.07 mil millones de colores.

En cuanto a fotografía, “el sistema de cámaras traseras está liderado por un sensor principal de 200 Megapíxeles (con apertura f/1.9 y estabilización óptica OIS), acompañado de un lente ultra gran angular de 12 Megapíxeles para capturar más escenas en cada foto”. La cámara frontal para selfies es de 50 megapíxeles, con apertura f/2.0. Además, el HONOR 600 permite grabar video en 4K tanto con la cámara delantera como con la trasera.

Otro punto destacado del equipo es que cuenta con protección avanzada contra el agua y el polvo, resguardando al equipo de salpicaduras y lluvia, y obtuvo la certificación SGS de resistencia a caídas y presión.

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