Bodega Aurrera remata refrigerador Mabe de 15 pies con despachador de agua y $3,000 de descuento: se puede pagar a 20 meses sin intereses

Si estás por renovar el refrigerador de tu casa, este modelo Mabe en rebaja en Bodega Aurrera es una opción a tener en cuenta. El electrodoméstico tiene capacidad para 15 pies, despachador de agua integrado y un sistema pensado para gastar menos electricidad en el día a día. Todo eso, con una rebaja que hoy lo deja por debajo de los $11,000 pesos.

El modelo tiene acabado mate en color gris y se puede comprar ahora con un descuento de $3,000 pesos sobre su precio original.

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¿Cuánto cuesta el refrigerador Mabe en Bodega Aurrera y cuáles son las opciones de compra?

El refrigerador Mabe, identificado con el modelo RMS400IAMRM0, costaba inicialmente $13,990 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $10,990 pesos, es decir, con una rebaja de $3,000 pesos.

El electrodoméstico se puede financiar hasta en 20 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $3,663.33

6 MSI de $1,831.67

9 MSI de $1,221.11

12 MSI de $915.83

18 MSI de $610.56

20 MSI de $549.50 (exclusivo BBVA)

Características del refrigerador Mabe con descuento en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este refrigerador Mabe de 15 pies con descuento en Bodega Aurrera?

Pensado para ahorrar en la cuenta de luz, el refrigerador Mabe de 15 pies trae la tecnología Home Energy Saver, que puede bajar el consumo eléctrico hasta un 25%.

Adentro hay espacio para casi cualquier cosa, incluido un anaquel diseñado específicamente para botellas grandes, de hasta 3 litros. Las tres parrillas son de cristal templado, más resistentes que las tradicionales, y la puerta suma tres anaqueles adicionales para organizar, además de otros dos completos que dan aún más espacio de almacenamiento.

También trae un cajón para legumbres con tapa de vidrio, una charola pensada para carnes frías, y un desmoldador de hielo ubicado en la parte superior del congelador. Según explica la marca, el sistema Total Fresh Flow ayuda a que el frío se reparta de forma más pareja en todo el interior. El agua sale de un despachador con capacidad para 1.7 litros, y una luz LED en el enfriador ayuda a ver mejor lo que hay guardado, incluso de noche.

En cuanto a especificaciones técnicas, el refrigerador a la venta en Bodega Aurrera funciona con 115 volts. Sus dimensiones son de 187.8 cm de alto, 71.95 cm de longitud y 66.04 cm de ancho.

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