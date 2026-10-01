INAPAM 2026: estos con los descuentos que Walmart ofrece a todos los adultos mayores en farmacia durante octubre

Si cada mes toca surtir medicamentos o reponer productos de farmacia, elegir la fecha de compra puede hacer diferencia durante octubre en Walmart. Y es que de acuerdo con la misma tienda, para los adultos mayores con credencial INAPAM, existe un par de beneficios directos que cambian según el momento del mes.

Y no se trata de un gasto menor. El propio INAPAM señaló en enero de 2026 que 40% de las personas adultas mayores consume múltiples medicamentos diariamente, por lo que cualquier ahorro cobra mayor importancia cuando estas compras se repiten mes con mes.

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Octubre tiene dos momentos para aprovechar el descuento

Aquí conviene mirar el calendario:

Del 1 al 10 de octubre: hasta 7% de descuento

hasta Del 11 al 31 de octubre: 5% de descuento

Si puedes organizar la compra con anticipación y el producto participa, los primeros 10 días del mes concentran la rebaja más alta.

Eso sí, antes de pagar conviene preguntar qué artículos entran en el beneficio y qué porcentaje corresponde, ya que pueden existir condiciones según el producto disponible.

Medicamentos, vitaminas y otros productos de farmacia

La sección de Farmacia y Cuidado de la Salud de Walmart va más allá de los medicamentos. En su sitio oficial aparecen categorías como:

Medicamentos

Vitaminas y suplementos

Material de curación

Productos para diabetes

Equipo médico

Productos oftálmicos y óticos

Artículos para incontinencia

Botiquines

Walmart también ha tenido un programa de apoyo para tratamientos

Para quienes compran ciertos productos de manera recurrente, Walmart también ha manejado el Programa de Apoyo a tu Tratamiento (PAT) en artículos participantes de farmacia y bebés.

La dinámica consiste en acumular compras y recibir piezas gratis una vez alcanzado el número requerido para cada producto. El registro se realiza en el mostrador de las farmacias participantes y las condiciones cambian según el artículo.

Entre los puntos principales del programa están:

Participan únicamente productos identificados como PAT

Las compras se acumulan por producto

Las piezas gratis se canjean en tiendas físicas participantes

El registro requiere teléfono celular o correo electrónico

Para registrar y canjear beneficios se solicita identificación oficial

No aplica en medicamentos de alta especialidad

Además, los términos publicados por Walmart señalan que el PAT puede combinarse con el descuento INAPAM, así como con el Programa Salud y el descuento de asociado.

Como los productos y condiciones pueden cambiar, Walmart recomienda consultar directamente en farmacia o revisar el Programa de Apoyo a tu Tratamiento de Walmart.

¿Cómo usar y tramitar la credencial INAPAM?

Para pedir el descuento, presenta la credencial INAPAM antes de cerrar la compra y confirma en caja qué productos participan. Después, revisa el ticket para asegurarte de que la rebaja se haya aplicado correctamente.

Si todavía no tienes la tarjeta, la Secretaría de Bienestar señala que pueden tramitarla gratuitamente quienes ya cumplieron 60 años. Los requisitos son:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

no mayor a seis meses Fotografía tamaño infantil reciente, con fondo blanco, sin lentes ni gorra

reciente, con fondo blanco, sin lentes ni gorra CURP y teléfono de una persona de contacto de emergencia

El trámite se realiza sin costo en los Módulos de Bienestar. Además, las credenciales emitidas anteriormente siguen siendo válidas, por lo que no es necesario cambiarlas únicamente por tener un diseño distinto.

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