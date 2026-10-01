Amazon remata Nintendo Switch 2 por menos de 10 mil pesos

Nintendo tiene una gran variedad de juegos que han cautivado a varias generaciones y si quieres comprar la Switch 2, en Amazon tiene un gran descuento para que te ahorres una lanita.

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Amazon remata Nintendo Switch 2

En la tienda en línea de Amazon, la Nintendo Switch 2 tiene un descuento del 20%, el precio de lista es de 12 mil 499 pesos pero solo pagarás 9 mil 997 pesos. Puedes adquirirla a 15 meses sin intereses de 666 pesos con tarjetas bancarias participantes.

Cuenta con 30 días de devolución sin costo y el envío es gratuito. Puedes agregar un plan de protección de 2 años por 718.94 pesos, de 3 años por 987.66 pesos o una membresía anual One Protect por mil 499 pesos.

¿Cuáles son las características de la Nintendo Switch 2?

Cabe mencionar que la Nintendo Switch 2 tiene una versión internacional por lo que puede requerir o incluir adaptadores de corriente para que sea compatible en México.

Cuenta con tres modos de juego: portátil, semiportátil y modo TV. Su pantalla táctil es de 7.9 pulgadas compatible con HDR y hasta 120 fps. Incluye una base que respalda la resolución 4K con una frecuencia de fotogramas de un máximo de 60 fps en la salida 4K.

El Game Chat te permite compartir tu pantalla de juego y comunicarte por chat de video mientras juegas.

Tiene 256 GB de almacenamiento interno que se puede expandir mediante tarjetas de almacenamiento microSD Express.

Puede reproducir juegos de la Nintendo Switch en formato físico y digital.

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