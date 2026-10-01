Walmart remata lavadora Whirlpool de 21 kg en color negro con $6,300 de descuento y hasta 18 meses sin intereses

Walmart ofrece lavadora Whirlpool de carga superior, de 21 kilogramos y color negro, con un descuento de $6,000 pesos sobre su precio original, más un cupón adicional de $300 pesos para quienes inicien sesión en la tienda. A continuación descubre todos los detalles sobre el aparato y la promoción.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Whirlpool en Walmart y cómo se puede pagar?

La lavadora Whirlpool costaba inicialmente $15,999 pesos en Walmart, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $9,999 pesos. Sumando el cupón de $300 pesos disponible al iniciar sesión, el ahorro total llega a $6,300 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 18 meses sin intereses, o en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $3,333.00

6 MSI de $1,666.50

9 MSI de $1,111.00

12 MSI de $833.25

18 MSI de $555.50

Walmart ofrece un cupón adicional de $300 pesos al iniciar sesión en la tienda. (Walmart)

¿Qué características tiene esta lavadora Whirlpool de 21 kg a la venta en Walmart?

La lavadora Whirlpool admite hasta 21 kilogramos de ropa por ciclo, y ofrece un control de lavado flexible: cuenta con 4 ciclos manuales y 11 ciclos automáticos, para adaptarse a distintas necesidades.

Por otro lado, el sistema de lavado del aparato a la venta en Walmart es tipo Impeller e incorpora la tecnología Smart Action para el lavado de la ropa. La lavadora tiene además un filtro atrapapelusa integrado, que ayuda a mantener la ropa limpia durante el ciclo.

En cuanto a especificaciones técnicas, funciona con 127 volts y pesa 41.5 kilogramos. Sin el empaque, sus medidas son 108.53 cm de alto, 60.33 cm de longitud y 61.91 cm de fondo.

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