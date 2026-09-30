Preparar guisos amplios para reuniones familiares, freír milanesas para el mediodía o cocinar arroces al vapor de manera cotidiana requiere disponer de un juego completo de utensilios antiadherentes con múltiples piezas complementarias. El juego Tramontina de 11 piezas en gris oscuro responde a este perfil de compra dentro del catálogo Walmart con presencia consolidada de la marca brasileña con más de un siglo de trayectoria internacional en cocina y utensilios domésticos.

Este juego se cotiza actualmente en $6,449 pesos frente al precio original de catálogo de $7,092 pesos, con un ahorro directo de $643 pesos menos que su valor tradicional. La compra incluye envío sin costo con entrega estimada y garantía de tres meses según la política del vendedor Nocnoc dentro del marketplace Walmart.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características destacadas del juego Tramontina 11 piezas en Walmart

El juego de ollas y sartenes Tramontina es la combinación del formato familiar de 11 piezas junto con el color gris oscuro y el recubrimiento antiadherente premium de la marca. El paquete cubre las necesidades básicas de una cocina familiar mexicana amplia con ollas, sartenes y tapas complementarias incluidas, característica valiosa para audiencia que concentra la inversión en una sola compra completa.

Juego de utensilios de cocina Tramontina en Walmart (Walmart)

La marca Tramontina cuenta con más de un siglo de trayectoria internacional desde 1911, característica que respalda la calidad estándar del segmento accesible con líneas ampliamente distribuidas en el mercado mexicano.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina juego formato familiar

juego formato familiar Total 11 piezas completas

completas Color gris oscuro premium

premium Incluye ollas de varios tamaños

de varios tamaños Incluye sartenes complementarios

complementarios Incluye tapas originales

originales Recubrimiento antiadherente premium

premium Envío sin costo desde Estados Unidos

desde Estados Unidos Costo de importación incluido

El juego se vende dentro del marketplace Walmart a través del vendedor externo Nocnoc desde Estados Unidos, con garantía oficial de tres meses correspondiente al vendedor externo y no al fabricante Tramontina directamente.

Garantía oficial Tramontina México

El juego cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica, complementada con la garantía adicional de tres meses del vendedor Nocnoc dentro del marketplace Walmart. Se recomienda evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar el recubrimiento antiadherente y lavar a mano con agua tibia y jabón suave en lugar del lavavajillas doméstico para preservar considerablemente la vida útil del recubrimiento antiadherente según las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en sus canales corporativos. L

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.