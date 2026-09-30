Por qué tu ropa sale más arrugada o más mojada de la lavadora: el error está en el centrifugado

Sacar las prendas chorreando agua o con arrugas difíciles de planchar responde a una selección inadecuada de la velocidad de centrifugado en el panel de la lavadora.

Elegir de forma equivocada las revoluciones por minuto (RPM) altera la extracción de humedad y maltrata las fibras textiles en cada ciclo. Datos de fabricantes como Midea MX y Beko señalan que a mayor velocidad de RPM el tambor elimina más agua, pero genera más fricción y dobleces en la tela.

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¿Qué significa centrifugado en una lavadora?

Esta etapa del ciclo se ejecuta inmediatamente después del lavado y enjuague para extraer el exceso de agua mediante rotaciones aceleradas del tambor. La fuerza centrífuga impulsa el líquido hacia las paredes perforadas de la tina, reduciendo el peso de la ropa para acelerar el secado posterior.

Las fallas más frecuentes al configurar esta función en la lavadora ocurren por descuidar los parámetros básicos del fabricante:

Sobrecargar el tambor: colocar un exceso de ropa impide el flujo de drenaje e incrementa el agua residual en las prendas.

colocar un exceso de ropa impide el flujo de drenaje e incrementa el agua residual en las prendas. Velocidad alta en delicados: seleccionar RPM elevadas en telas frágiles estira las costuras y rompe los hilos.

seleccionar RPM elevadas en telas frágiles estira las costuras y rompe los hilos. Ajuste por prenda: centrifugar toallas pesadas junto a camisas delgadas provoca un secado desequilibrado en el equipo.

Lavadora. Si el centrifugado no es correcto, la ropa puede salir mojada o arrugada. (Crédito: Pexels)

¿Qué velocidad de centrifugado se debe usar para diferentes tejidos?

Adaptar la intensidad del giro a la resistencia del textil evita arrugas profundas y extiende la durabilidad de la ropa. Calibrar las revoluciones por minuto según las recomendaciones de Beko y Midea MX protege las prendas en la tina:

Ropa delicada (seda, lana, lino): requiere entre 600 y 800 RPM para extraer la humedad sin deformar las fibras.

requiere entre 600 y 800 RPM para extraer la humedad sin deformar las fibras. Prendas de algodón y sintéticos: toleran 1,200 RPM para remover el agua acumulada sin arrugar la tela en exceso.

toleran 1,200 RPM para remover el agua acumulada sin arrugar la tela en exceso. Toallas, sábanas y ropa de cama: soportan de 1,400 a 1,600 RPM para eliminar la máxima cantidad de agua en telas gruesas.

¿Cuál es la diferencia entre centrifugar y secar la ropa?

El centrifugado utiliza la rotación mecánica del tambor para expulsar el exceso de agua sin aplicar calor, dejando la ropa húmeda pero lista para tender. En cambio, el secado térmico emplea aire caliente para evaporar por completo la humedad residual hasta dejar las prendas listas para guardar.

Lavadora El centrifugado correcto depende del material de las prendas. (Bodega Aurrera + ChatGPT)

¿Cuáles son los mejores consejos para utilizar correctamente el centrifugado en la lavadora?

Distribuir las prendas de forma uniforme dentro de la tina evita vibraciones violentas durante las RPM máximas. Revisar la manguera de desagüe previene acumulación de agua y malos olores dentro de la lavadora.

Ajustar las revoluciones según el etiquetado del fabricante prolonga la vida útil de los electrodomésticos en el hogar. Configurar el programa adecuado ahorra tiempo de planchado y conserva las prendas impecables.

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