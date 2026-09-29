Martes de Frescura de Walmart tiene ofertas en frutas, verduras y carnes

Para que ahorres al momento de hacer tu despensa en Walmart todos los Martes son de Frescura y puedes encontrar una gran variedad de promociones en diferentes alimentos.
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¿Qué ofertas hay en frutas y verduras en Walmart?
- Jitomate saladet: 27.00 pesos el kilo
- Calabaza de castilla: 20.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 16.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo
- Lechuga romana: 17.00 pesos la pieza
- Limón agrio: 42.00 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
- Piña miel: 37.00 pesos el kilo
- Melón chino: 35.00 pesos el kilo
- Champiñones: 109.00 pesos el kilo
- Aguacate hass orgánico: 119.00 pesos la malla con 800 gramos
- Granada roja: 69.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo
- Penca de plátano orgánico: 21.00 pesos
- Perón Golden por kilo: 59.00 pesos la bolsa con 1.3 kilos
- Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 54.00 pesos el kilo
- Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
- Nopal limpio: 46.00 pesos el kilo
- Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo
- Chile poblano: 30.00 pesos el kilo
- Manzana gala: 48.00 pesos el kilo
- Papa blanca 70.00 pesos el kilo
Descuentos en carnes, pollo y mariscos
- Costilla de cerdo: 129.00 pesos los 900 gramos
- Codillo de cerdo rebanado: 67.00 pesos la charola con 600 gramos
- Manitas de cerdo: 46.00 pesos los 700 gramos
- Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos
- Carne molida de res: 242.00 pesos los 700 gramos
- Filete de tilapia: 104.00 pesos los 900 gramos
- Molida de res: 148.00 pesos los 800 gramos
- Milanesa de bola de res: 229.00 pesos los 800 gramos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: 152.00 pesos
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos lo 500 gramos
- Carne molida de cerdo: 109.00 pesos los 800 gramos
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