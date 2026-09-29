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Martes de Frescura de Walmart tiene ofertas en frutas, verduras y carnes

¿Quieres ahorrar dinero? En Walmart los Martes de Frescura hay ofertas imperdibles para que compres tu despensa y ahorres un poco de dinero.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que ahorres al momento de hacer tu despensa en Walmart todos los Martes son de Frescura y puedes encontrar una gran variedad de promociones en diferentes alimentos.

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¿Qué ofertas hay en frutas y verduras en Walmart?

  • Jitomate saladet: 27.00 pesos el kilo
  • Calabaza de castilla: 20.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 16.00 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo
  • Lechuga romana: 17.00 pesos la pieza
  • Limón agrio: 42.00 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
  • Piña miel: 37.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 35.00 pesos el kilo
  • Champiñones: 109.00 pesos el kilo
  • Aguacate hass orgánico: 119.00 pesos la malla con 800 gramos
  • Granada roja: 69.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo
  • Penca de plátano orgánico: 21.00 pesos
  • Perón Golden por kilo: 59.00 pesos la bolsa con 1.3 kilos
  • Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 54.00 pesos el kilo
  • Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
  • Nopal limpio: 46.00 pesos el kilo
  • Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo
  • Chile poblano: 30.00 pesos el kilo
  • Manzana gala: 48.00 pesos el kilo
  • Papa blanca 70.00 pesos el kilo

Descuentos en carnes, pollo y mariscos

  • Costilla de cerdo: 129.00 pesos los 900 gramos
  • Codillo de cerdo rebanado: 67.00 pesos la charola con 600 gramos
  • Manitas de cerdo: 46.00 pesos los 700 gramos
  • Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos
  • Carne molida de res: 242.00 pesos los 700 gramos
  • Filete de tilapia: 104.00 pesos los 900 gramos
  • Molida de res: 148.00 pesos los 800 gramos
  • Milanesa de bola de res: 229.00 pesos los 800 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 152.00 pesos
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos lo 500 gramos
  • Carne molida de cerdo: 109.00 pesos los 800 gramos

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