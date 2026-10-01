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Ofertas imperdibles para celebrar el Día Internacional del Café

Si eres amante del café, hoy 1 de octubre es el Día Internacional del Café y muchos establecimientos tendrán promociones.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para todos aquellos que disfrutan de una buena taza de café a cualquier hora del día, hoy habrá muchas promociones para celebrar el Día Internacional del Café, así que no te las puedes perder.

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Promociones para celebrar el Día Internacional del Café

Starbucks tendrá bebidas como Cold Brew, Americano, Double Espresso Macchiato y Aerocano durante octubre y hoy 1 de octubre podrás recibir un vaso reusable edición especial al comprar una bebida participante y pagar 59 pesos adicionales.

Tim Hortons tendrá una promoción de dos cafés mexicanos chicos por 39 pesos y la oferta estará disponible hasta el 4 de octubre. Es válida en todas las sucursales participantes a excepción de las que se encuentren en aeropuertos.

Krispy Kreme tendrá el café americano o cappuccino por 15 pesos al comprar una dona, media docena o una docena de donas.

Beneficios de tomar café

En México, el cultivo de café llegó a finales del siglo XVIII procedente de Europa y se adaptó a las zonas tropicales del país y estados como Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo son grandes productores. Este grano tiene propiedades y beneficios como:

  • Ayuda a reducir el riesgo de demencia
  • Tomar de 2 a 4 tazas diarias se vincula con menor riesgo de infartos e insuficiencia cardiaca
  • Ayuda a disminuir la probabilidad de desarrollar hígado graso
  • Aporta polifenoles como los ácidos clorigénicos que ayudan a modular el estrés oxidativo e inflamatorio

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