Preparar salsa ranchera casera con chiles serranos carbonizados, jitomates asados y ajo fresco requiere elegir cuidadosamente el utensilio que preservará el sabor auténtico verificable de la receta tradicional mexicana. El chef mexicano Enrique Olvera tiene una recomendación específica con una advertencia técnica sobre la licuadora eléctrica que los cocineros domésticos deben conocer antes de utilizar la próxima vez el electrodoméstico convencional del hogar.

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La advertencia oficial de Enrique Olvera sobre la licuadora

El chef mexicano identificó en su entrevista con National Public Radio (NPR) en 2021 en su programa Encore por la periodista Ailsa Chang, una advertencia clave sobre la licuadora eléctrica para preparar salsa casera tradicional en el hogar familiar cotidiano: “Mi abuela solía decir que si haces salsa en la licuadora, sabría a electricidad”. Y añadió el veredicto sobre que “nunca jamás muelas esas verduras en una licuadora”.

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Enrique Olvera representa uno de los chefs mexicanos más consolidados internacionalmente, con múltiples reconocimientos que respaldan la autoridad técnica del especialista:

Chef mexicano más reconocido internacionalmente según Expansión México

según Expansión México Restaurante Pujol Ciudad de México consolidado en lista San Pellegrino “50 Mejores Restaurantes del Mundo”

consolidado en lista “50 Mejores Restaurantes del Mundo” Autor del libro Tu Casa, Mi Casa : Mexican Recipes for the Home Cook oficial

: Mexican Recipes for the Home Cook oficial Cadena Eno : tres loncherías consolidadas Ciudad de México

: tres loncherías consolidadas Ciudad de México Moxi : restaurante elegante en San Miguel de Allende

: restaurante elegante en San Miguel de Allende Manta : restaurante con vista a playa aislada en Los Cabos

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en Nueva York, Estados Unidos 2 restaurantes próximos en Los Ángeles, Estados Unidos

próximos en Los Ángeles, Estados Unidos Taller Enrique Olvera : centro de formación culinaria Ciudad de México

: centro de formación culinaria Ciudad de México Embajador de la gastronomía mexicana internacional consolidado

Cómo preparar salsa en molcajete según la técnica tradicional

Basado en la técnica tradicional mexicana verificable oficial y las recomendaciones específicas del chef Enrique Olvera, se puede preparar salsa ranchera auténtica en molcajete siguiendo varios pasos:

Seleccionar molcajete auténtico de roca volcánica de calidad verificable oficial

de roca volcánica de calidad verificable oficial Curar el molcajete nuevo moliendo arroz crudo hasta eliminar residuos de fabricación

moliendo arroz crudo hasta eliminar residuos de fabricación Carbonizar los ingredientes verduras principales (jitomates, ajo, chiles serranos) en comal caliente

verduras principales (jitomates, ajo, chiles serranos) en comal caliente Esperar el ennegrecimiento de la superficie exterior.

de la superficie exterior. Colocar los ingredientes carbonizados dentro del molcajete pesado

carbonizados dentro del molcajete pesado Triturar manualmente los ingredientes con la mano del molcajete (tejolote)

los ingredientes con la mano del molcajete (tejolote) Aplicar movimientos circulares presionando firmemente contra las paredes del recipiente

presionando firmemente contra las paredes del recipiente Ajustar textura final según preferencia personal (chunky o más suave)

según preferencia personal (chunky o más suave) Sazonar con sal verificable al gusto durante la trituración

verificable al gusto durante la trituración Servir directamente desde el molcajete a la mesa familiar

Esta técnica tradicional preserva considerablemente los sabores auténticos y los aceites esenciales naturales de los ingredientes respecto a la trituración por licuadora eléctrica.

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