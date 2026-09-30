Tu pantalla Samsung tiene un PIN que casi nadie cambia: así lo usas para bloquear apps y programas según la edad

Con la configuración de control parental, es posible gestionar qué contenido se ve en pantalla y asegurarse de que sea adecuado para toda la familia. Según explica Samsung, esta función “permite bloquear canales, restringir aplicaciones y filtrar programas según su clasificación por edad, todo desde un solo lugar”.

Tal como explica la compañía en su página de soporte, el proceso se maneja con un PIN personalizado, que da control total sobre el acceso al contenido. Así es como puedes cambiarlo.

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¿Cómo activar el control parental en un Smart TV Samsung?

Para habilitar la configuración parental en Samsung, primero hay que ingresar el PIN del televisor; el valor predeterminado, según indica la marca, es 0000. Desde el televisor o monitor, hay que ir a “Configuración”, luego a “Todas las configuraciones”, seleccionar ”General y privacidad” y ahí entrar a ”Configuración parental”.

Dentro de ese menú, se selecciona “Configuración de bloqueo de clasificación del programa” y se ingresa el PIN. Esta opción evita que los niños vean programas según su calificación, y solo estarán disponibles los contenidos apropiados para la edad elegida o menores. Es importante mencionar que es el proveedor de servicios quien determina qué contenido corresponde a cada clasificación.

Para bloquear canales, hay que seleccionar “Aplicar bloqueo de canal” e ingresar el PIN nuevamente, lo que habilita esta función (que puede no estar disponible según el modelo). Luego hay que entrar a “Configuración de bloqueo de canal”, navegar hasta el canal deseado en la pantalla “Editar canal”, y seleccionar la opción “Bloquear” del lado derecho de la pantalla, ingresando el PIN una vez más. Para desbloquearlo, el proceso es el mismo pero seleccionando “Desbloquear”. Este paso puede repetirse para bloquear varios canales, y al terminar se selecciona “Guardar y salir” para volver al menú principal.

Para las aplicaciones, el camino es similar: entrar a “Configuración de bloqueo de aplicaciones”, navegar hasta la app que se quiere restringir y seleccionar “Bloquear” debajo de ella, ingresar el PIN. El mismo proceso, con la opción “Desbloquear”, permite revertirlo. Esto también puede repetirse para varias aplicaciones.

Según aclara Samsung, esta configuración no permite bloquear contenido de fuentes externas, como reproductores de Blu-ray, DVD o archivos USB, y algunas funciones pueden no estar disponibles según el modelo o la zona geográfica.

El PIN puede cambiarse desde el menú "Administrador del sistema" de la pantalla Samsung en cualquier momento. (Samsung)

¿Cómo cambiar el PIN de configuración parental?

Los smart TV de Samsung traen como PIN predeterminado el número 0000 y no todas las personas lo cambian, a pesar de ser un procedimiento sencillo.

Para modificar el PIN predeterminado en tu pantalla Samsung hay que ir a “Configuración”, luego a “Todas las configuraciones”, entrar a “General y privacidad”, después a “Administrador del sistema” y seleccionar “Cambiar PIN”. Ahí se debe ingresar el PIN actual, seguido del nuevo PIN, que debe confirmarse ingresándolo una segunda vez. Con eso, el cambio queda hecho.

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