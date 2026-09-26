¿Por qué tu Galaxy S26 no ha recibido One UI 9 en México? Samsung retrasó el despliegue global

Esperar durante meses la actualización a un nuevo sistema operativo que promete transformar la experiencia del smartphone principal representa una situación frustrante para quienes siguen de cerca las novedades de Samsung en tecnología móvil. La actualización One UI 9 de Samsung sufrió modificaciones dos veces durante el mes de septiembre de 2026 en el cronograma oficial global de despliegue, situación que explica por qué la mayoría de usuarios Galaxy S26 en México y otros países aún no reciben la notificación de descarga en sus dispositivos.

Samsung ajustó dos veces el cronograma original de lanzamiento global durante los últimos días, cambiando primero la fecha del 21 al 28 de septiembre y posteriormente eliminando la fecha específica para reemplazarla con una ventana general de “septiembre 2026” sin fecha exacta confirmada.

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Qué pasó con el retraso oficial de One UI 9

La cronología verificable oficial del retraso del despliegue global de One UI 9, según las publicaciones especializadas Android Central y HowToGeek, se desarrolló durante los últimos días de septiembre de 2026 con dos modificaciones consecutivas al cronograma original:

16 de septiembre de 2026 : Samsung anunció oficialmente el lanzamiento inicial de One UI 9 para Corea del Sur

: Samsung anunció oficialmente el lanzamiento inicial de One UI 9 para Corea del Sur 21 de septiembre de 2026 : fecha original programada para el despliegue global masivo que no se cumplió

: fecha original programada para el despliegue global masivo que no se cumplió 28 de septiembre de 2026 : nueva fecha reprogramada según blog oficial Samsung Thailand

: nueva fecha reprogramada según blog oficial Samsung Thailand 22 de septiembre de 2026 : Samsung eliminó la fecha específica del 28 y la reemplazó por ventana general “septiembre 2026”

: Samsung eliminó la fecha específica del 28 y la reemplazó por ventana general “septiembre 2026” Contexto histórico : retraso similar ocurrió previamente con la actualización One UI 8.5 durante 2025

: retraso similar ocurrió previamente con la actualización One UI 8.5 durante 2025 Testeo beta previo: 5 meses de testeo desde mayo 2026 en Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos

One UI 9 (Samsung Members Community)

Estas modificaciones consecutivas al cronograma oficial han generado incertidumbre entre usuarios de Samsung Galaxy que esperaban recibir la actualización a partir del 21 de septiembre según el anuncio inicial de Samsung, sin fecha específica confirmada.

Qué dispositivos Samsung Galaxy recibirán One UI 9 primero

El despliegue inicial de One UI 9 durante septiembre de 2026 estará dirigido a las líneas premium del catálogo Samsung Galaxy más recientes según cronograma oficial:

Galaxy S26 series (S26, S26 Plus y S26 Ultra) primera prioridad de despliegue

(S26, S26 Plus y S26 Ultra) primera prioridad de despliegue Galaxy S25 series (S25, S25 Plus y S25 Ultra) segunda prioridad simultánea

(S25, S25 Plus y S25 Ultra) segunda prioridad simultánea Galaxy Z7 series (Z Fold7 y Z Flip7) tercera prioridad simultánea

(Z Fold7 y Z Flip7) tercera prioridad simultánea Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8 ya cuentan con One UI 9 preinstalada de fábrica

ya cuentan con One UI 9 preinstalada de fábrica Galaxy S23 FE actualización programada para más tarde durante 2026

actualización programada para más tarde durante 2026 Otros modelos Galaxy compatibles: cronograma gradual programado durante los próximos meses

Qué hacer si tu Galaxy no recibe la actualización todavía

Para usuarios que aún no reciben la notificación de descarga de One UI 9, existen varios pasos prácticos verificables oficiales recomendados por Samsung y los especialistas en tecnología móvil para verificar el estado de la actualización y preparar el dispositivo para su recepción:

Verificar manualmente la actualización desde Ajustes, Actualización de software, Descargar e instalar

desde Ajustes, Actualización de software, Descargar e instalar Confirmar la compatibilidad específica del modelo Samsung Galaxy con One UI 9

del modelo Samsung Galaxy con One UI 9 Mantener conexión activa a Wi-Fi estable para descargar la actualización sin cargos de datos

estable para descargar la actualización sin cargos de datos Asegurar batería del dispositivo con al menos 50 por ciento de carga antes de iniciar

con al menos 50 por ciento de carga antes de iniciar Liberar espacio interno suficiente eliminando archivos innecesarios antes de la descarga

eliminando archivos innecesarios antes de la descarga Realizar respaldo de datos en Samsung Cloud o en almacenamiento externo por precaución

en Samsung Cloud o en almacenamiento externo por precaución Consultar Samsung Members app oficial para notificaciones específicas sobre el despliegue

app oficial para notificaciones específicas sobre el despliegue Esperar el despliegue gradual propio de las actualizaciones masivas Samsung

propio de las actualizaciones masivas Samsung Evitar métodos no oficiales de instalación que puedan comprometer la garantía del equipo

Es importante mencionar que Samsung despliega las actualizaciones de forma escalonada por región geográfica y modelo específico, motivo por el cual dos dispositivos idénticos pueden recibir la notificación en momentos diferentes según el algoritmo interno del fabricante.

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