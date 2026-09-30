Penguin Random House demanda al IMPI por censura; prohíbe el libro Todo a la Luz sobre Gloria Trevi

Penguin Random House presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para anular la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que le prohíbe a la editorial usar el nombre y el rostro de la cantante Gloria Trevi en el libro Todo a la Luz, de la abogada Karla de la Cuesta.

La editorial defiende que el libro sobre el caso penal que absolvió a Gloria Trevi es resultado de una investigación que reprodujo testimonios de más de 10 víctimas, contrastó fuentes periodísticas y criterios judiciales.

Además, la abogada y autora cuestionó la valoración de pruebas realizada por el juez de la causa, señaló posibles conflictos de interés y documentó su propia experiencia como sobreviviente de explotación sexual y laboral dentro de la organización dirigida por Sergio Andrade.

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¿Por qué el IMPI prohibió el libro Todo a la luz?

En su comunicado, Penguin Random House señala que desde que publicaron su primer libro en 1959, nunca habían recibido “una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas”.

La resolución del IMPI emitida el pasado 27 de julio de 2026 señala que la editorial tiene prohibido usar el nombre y rostro de Gloria Trevi aún con fines informativos o periodísticos. Además, el instituto impuso a la editorial una multa superior al medio millón de pesos.

La editorial señala que las fotografías de la cantante usadas en el libro corresponden a imágenes públicas provenientes de archivos hemerográficos.

Penguin Random House acusa irregularidades en la resolución del IMPI

Penguin Random House defiende que el libro de Karla de la Cuesta, quien tambien fue una víctima de Sergio Andrade, debe considerarse una investigación de interés público y que el uso de la imagen de una figura pública dentro de ese contexto está relacionado con la libertad de información.

Asimismo, la editorial insiste en que el IMPI no analizó el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, disposición que contempla excepciones para el uso de imágenes con fines informativos, periodísticos o de libertad de expresión.

Finalmente, PRH confirmó que dará vista del caso a instancias interamericanas de derechos humanos para solicitar seguimiento del caso.

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